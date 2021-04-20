Kamera görüntülerinden tespit edildi

Kermiya bölgesinde faaliyet gösteren Kiler marketten içki çaldığı iddiası ile tutuklanan zanlı H.Ö., tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis memuru Kazım Sevinç, zanlının 16 Nisan tarihinde Kermiya’da Kiler isimli süper markete müşteri olarak giderek içki reyonunda bulunan toplam değerleri 597 TL olan 6 adet 75 lik Red Label marka içkiyi pantolonunun içine koyup marketten kaçtığını söyledi.

Polis, zanlının incelenen kamera görüntülerinden tespit edilerek evinde yakalandığını söyledi. Polis yapılan aramada söz konusu içkilerin bulunmadığını ve halen aranmakta olduğunu belirterek soruşturma maksatlı zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti. Yargıç Temay Sağer zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.