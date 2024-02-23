Kamera görüntüleri incelenirken, daha önce de soyulduğu ortaya çıktı

Lefkoşa’da uzun süredir kullanılmayan bir binada yaşanan hırsızlık olayını inceleyen polis, olayla ilgili tutuklanan 2 kişiden bağımsız şekilde aynı binadan hırsızlık yaptığı şüphesiyle bir kişiyi daha tutukladı.

Mahkemede olayın detaylarını aktaran polis, 1-20 Şubat tarihleri arasında, Lefkoşa’da Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde bulunan ve uzun süre kullanılmayan binanın kapısı açılarak içeriye girildiğini, 208 adet çift sürmeli alüminyum pencere, muhtelif markalarda 37 adet 24 KW’lık klima, binaya ait elektrik kabloları ve bir adet jeneratöre ait parçaların yerinden sökülerek çalındığını belitti.

Polis, şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında çevre güvenlik kamerası görüntülerinin incelendiğini açıkladı.

Polis, Salı günü MOBESE görüntülerinde 27 Ocak tarihinde şüpheli olunabilecek 3 kişinin ve LD 231 plakalı bir aracın tespit edildiğini belirtti.

Polis, yapılan araştırma sonucu bahse konu aracın U.B.’nin kullanımında olduğunu belirlediklerini açıkladı.

Polis, zanlıların Lefkoşa’da tespit edilerek, sorgulanmak üzere adli şubeye celp edildiklerini söyledi.

Polis, U.B. ve A.O.’nın suçlarını itiraf ettiklerini açıkladı.

Polis, meselede kullanılan aracın emare olarak alındığını, zanlıların evinde arama yapıldığını belirtti.

Polis, yapılan aramada zanlı A.O.’nun evinde klima motorlarının çekilmesinde kullandıkları halat ipler ile aletler tespit edildiğini söyledi.

Polis zanlıdan evde bulunan eşyalarla ilgili izahat istendiğini, hırsızlık yaparken kullandıklarını söylediğini aktardı.

Polis, olayla ilgili ilk etapta tutuklanan 16 yaşındaki N.K.’nin suçla bağı görülmediğinden serbest bırakıldığını söyledi.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, zanlıların çaldıkları eşyaların henüz bulunmadığını belirtti.

Polis, incelenecek kamera görüntüleri olduğunu, ayrıca çalınan malların değer tespitinin yapılacağını söyledi. Polis, soruşturma amaçlı U.B. ile A.O.’nun 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

“Aynı binayı soydu”

Polis memuru, zanlı E.K.’nin de U.B. ve A.O.’dan bağımsız başka bir tarihte aynı binanın bodrum katından jeneratör parçalarını çaldığını ifade etti.

Polis memuru, zanlının evinde yapılan aramada bahçede jeneratör parçalarını bulduklarını ifade etti.

Polis, bu parçaların çalıntı olup olmadığının araştırılacağını belirtti.

Polis, ayrıca incelenen kamera görüntülerinde zanlının binanın yakında park halinde aracına bir şeyler yüklerken görüldüğünü ifade etti.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Polisin ardından söz alan E.K. ise suçsuz olduğunu iddia etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, U.B. ve A.O.’nun 7 gün, E.K.’nin ise 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.