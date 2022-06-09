Kamacıoğlu: “İngiltere bizim için potansiyeli olan ihracat noktası”

Londra Ticaret Heyeti organizasyonu kapsamında İngiltere’de bulunan Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Ali Kamacıoğlu ve beraberindeki heyet, dün, TC Londra Büyükelçiliğini ziyaret ederek, Büyükelçi Ümit Yalçın ve Ticaret Başmüşaviri Tarık Sönmez ile toplantı yaptı.

Sanayi Odası Başkanı Kamacıoğlu, “İngiltere, Türklerin yoğun yaşadığı bir ülke olduğu için potansiyeli olan bir ihracat noktası konumunda” ifadelerinde bulundu.

Odadan yapılan açıklamaya göre, TC Londra Elçiliği ziyaretinde Başkan Kamacıoğlu ile eşine, KTSO Dış İlişkiler Biriminden Feriha Biren, Gizem Alışkan ve Asya Beyaz’dan oluşan heyet eşlik ediyor.

Toplantıda, Kuzey Kıbrıs’ın sanayi yapısı, üretimi ve ihracatı konusunda bilgiler verildi, Sanayi Odasının faaliyetleri anlatıldı.

Başkan Ali Kamacıoğlu, Ticaret Heyeti organizasyonu hakkında bilgi vererek, “İngiltere Türklerin yoğun yaşadığı ülkelerden biri. Biz burada bir potansiyel görüyoruz. Oda olarak önümüze ihracat hedefi koyduk ve bu hedef doğrultusunda çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bizler, şu anda Türkiye’nin 90’lı yıllarda yaşadığı sürecin içindeyiz. O yıllarda küçük küçük ihracatlarla başlayıp bugün bunların köklü firmalara dönüştüğünü görüyoruz. Bunu bizlerin de yapması gerekiyor. Bunun için üretimimize yol gösterip, yeni pazarlar bulabilmeleri için çabalıyoruz” diye konuştu.

Başkan Kamacıoğlu, “Kendi ayaklarımız üzerinde durmak istersek üretim ve ihracatımızı geliştirmemiz gerekiyor...Ağır sanayimiz yok belki ama ağırlıklı olarak tarım sanayimiz var. Bunu daha da geliştirerek, ihracatımızı artırmalıyız” dedi.

TC Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın ve Ticaret Başmüşaviri Tarık Sönmez de konuşmalarında, ziyaretin önemine işaret ettiler.

Toplantının sonunda Başkan Ali Kamacıoğlu ziyaret anısına Büyükelçi Yalçın’a Kıbrıs’a özgü eli işi takdim etti.