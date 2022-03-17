Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Hande Kayasal Çelikden

Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Turizm Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Hande Kayasal Çelikden atandı.

Hande Kayasal Çelikden, Girne ilçesinde uzun yıllardır Demokrat Parti’de siyaset yürütüyor.

Kayasal, daha önce bu görevi yapan ve milletvekili seçilen Hasan Tosunoğlu’nun yerine atandı.