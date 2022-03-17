Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Hande Kayasal Çelikden
Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Turizm Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Hande Kayasal Çelikden atandı.
A+A-
Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Turizm Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Hande Kayasal Çelikden atandı.
Hande Kayasal Çelikden, Girne ilçesinde uzun yıllardır Demokrat Parti’de siyaset yürütüyor.
Kayasal, daha önce bu görevi yapan ve milletvekili seçilen Hasan Tosunoğlu’nun yerine atandı.
Bu haber toplam 96 defa okunmuştur
Etiketler : kalkınma bankası, Hande Kayasal Çelikden