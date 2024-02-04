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“Kalbinizin ve ruhunuzun sesini dinleyin önemli olan tek şey ruhunuzu beslemek”

“Kalbinizin ve ruhunuzun sesini dinleyin önemli olan tek şey ruhunuzu beslemek”

Portre / Ressam Çağrı Ergin

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Levent ÖZDAĞ

Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Kelebek

Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Kalbin olmadan da yaşayabilir misin? Gibi bir soru...

Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Resim

Kayıtsız kalamadığım şey… Boyalar

En büyük pişmanlığım… Resim bitmeden uyumak, tam bir vicdan azabı
En büyük sevincim… Küçük renkli olan her şey

Hayatımın dönüm noktası… İlkokuldayken bir sanat tarihi kitabıyla tanışmak

Beni en çok etkileyen yazar… Haruki Murakami

Başucumdaki kitap… İmkânsızın Şarkısı

En keyif aldığım müzik… Eminem tüm şarkıları

En son izlediğim film… Asla gözlerini kaçırma

Kendim için son aldığım şey… Simli küçük boyalar

Dolabımdaki en gereksiz şey… İç çamaşırı

Benim için alınabilecek en güzel hediye… Van Gogh yağlı boyaları

Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Kusursuz olmak           

Kendimde beğendiğim özellik… Her şeye âşık olmak ve aşkla yapmak

Olmasa da olur… Gece ve gündüz

Olmazsa olmaz… Boyalarım ve fırçalarım

En iyi yaptığım yemek… Tüm yemekler çünkü ben çok oburum ve en iyisini yemeği severim.

Hayalimdeki dünya… Unicornlar gerçek olsun

u Aşk benim için… Ruhuma iyi gelen her şey

Onunla çok tanışmayı isterdim… Van Gogh

Görmek istediğim yer… Barcelona

Mutlaka yapmak istediğim… Sanat galerisi açmak

Son olarak söylemek istediklerim… Kalbinizin ve ruhunuzun sesini dinleyin önemli olan tek şey ruhunuzu beslemek.

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