“Kalbinizin ve ruhunuzun sesini dinleyin önemli olan tek şey ruhunuzu beslemek”
Portre / Ressam Çağrı Ergin
Levent ÖZDAĞ
► Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Kelebek
► Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Kalbin olmadan da yaşayabilir misin? Gibi bir soru...
► Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Resim
► Kayıtsız kalamadığım şey… Boyalar
► En büyük pişmanlığım… Resim bitmeden uyumak, tam bir vicdan azabı
► En büyük sevincim… Küçük renkli olan her şey
► Hayatımın dönüm noktası… İlkokuldayken bir sanat tarihi kitabıyla tanışmak
► Beni en çok etkileyen yazar… Haruki Murakami
► Başucumdaki kitap… İmkânsızın Şarkısı
► En keyif aldığım müzik… Eminem tüm şarkıları
► En son izlediğim film… Asla gözlerini kaçırma
► Kendim için son aldığım şey… Simli küçük boyalar
► Dolabımdaki en gereksiz şey… İç çamaşırı
► Benim için alınabilecek en güzel hediye… Van Gogh yağlı boyaları
► Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Kusursuz olmak
► Kendimde beğendiğim özellik… Her şeye âşık olmak ve aşkla yapmak
► Olmasa da olur… Gece ve gündüz
► Olmazsa olmaz… Boyalarım ve fırçalarım
► En iyi yaptığım yemek… Tüm yemekler çünkü ben çok oburum ve en iyisini yemeği severim.
► Hayalimdeki dünya… Unicornlar gerçek olsun
u Aşk benim için… Ruhuma iyi gelen her şey
► Onunla çok tanışmayı isterdim… Van Gogh
► Görmek istediğim yer… Barcelona
► Mutlaka yapmak istediğim… Sanat galerisi açmak
► Son olarak söylemek istediklerim… Kalbinizin ve ruhunuzun sesini dinleyin önemli olan tek şey ruhunuzu beslemek.