Levent ÖZDAĞ

► Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Kelebek

► Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Kalbin olmadan da yaşayabilir misin? Gibi bir soru...

► Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Resim

► Kayıtsız kalamadığım şey… Boyalar

► En büyük pişmanlığım… Resim bitmeden uyumak, tam bir vicdan azabı

► En büyük sevincim… Küçük renkli olan her şey

► Hayatımın dönüm noktası… İlkokuldayken bir sanat tarihi kitabıyla tanışmak

► Beni en çok etkileyen yazar… Haruki Murakami

► Başucumdaki kitap… İmkânsızın Şarkısı

► En keyif aldığım müzik… Eminem tüm şarkıları

► En son izlediğim film… Asla gözlerini kaçırma

► Kendim için son aldığım şey… Simli küçük boyalar

► Dolabımdaki en gereksiz şey… İç çamaşırı

► Benim için alınabilecek en güzel hediye… Van Gogh yağlı boyaları

► Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Kusursuz olmak

► Kendimde beğendiğim özellik… Her şeye âşık olmak ve aşkla yapmak

► Olmasa da olur… Gece ve gündüz

► Olmazsa olmaz… Boyalarım ve fırçalarım

► En iyi yaptığım yemek… Tüm yemekler çünkü ben çok oburum ve en iyisini yemeği severim.

► Hayalimdeki dünya… Unicornlar gerçek olsun

u Aşk benim için… Ruhuma iyi gelen her şey

► Onunla çok tanışmayı isterdim… Van Gogh

► Görmek istediğim yer… Barcelona

► Mutlaka yapmak istediğim… Sanat galerisi açmak

► Son olarak söylemek istediklerim… Kalbinizin ve ruhunuzun sesini dinleyin önemli olan tek şey ruhunuzu beslemek.