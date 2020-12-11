"Kalabalık devir teslim" polemiği

Erhan Arıklı’nın Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndaki devir teslim törenine kalabalık bir grupla gitmesi siyasette yeni bir tartışma ve polemiğe neden oldu.

Halkın Partisi (HP) Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, “Bir bakanlığı teslim almaya manga insanla mı gidilir? Bir oğlu olmuş, çeke çeke koparmış misali” diye konuşarak durumu eleştirdi.

Erhan Arıklı’nda ise yanıt yine sosyal medyadan geldi: “A Gülşahcım, siz ona görmemişlik diyorsunuz. Biz ise ekip ruhu, birlik ve beraberlik diyoruz” ifadelerini kullanan Arıklı, “bu ruh selfie çekmekle oluşmuyor kuzum...”

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