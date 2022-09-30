Kahve çeşitlerindeki farklar dudak uçuklattı, bazı ürün fiyatları yukarıya çekildi

Fehime ALASYA

YENİDÜZEN, bu haftaki Alışveriş Sepeti’ni Lefkoşa ve civarındaki marketlerden doldurdu.

Bu hafta yapılan alışverişte yine marketten markete aynı marka ve gramajlarda fiyat farkları görüldü. Özellikle kahve çeşitlerindeki farklar dudak uçuklattı. Bazı marketlerde ise ürün fiyatları yukarıya çekildi.

Gramajı aynı olsa da değişen markalardaki ürünlerde de büyük fiyat farkları ortaya çıktı. Sıvı yağ, tuvalet kağıdı gibi ürünler buna birer örnek oldu. Bir litre sıvı yağ 34,99 TL’den başlarken, 53 TL, 57 TL, hatta 81 TL’ye çıkan fiyat etiketlerine rastlandı.

Tuvalet kağıtlarında da benzer durum ortaya çıktı. Markasına göre farklılık içeren 24’lü kağıtlar 58 TL’den başlayarak 90 TL’ye kadar değişkenlik gösterdi.

Marketten markete 31 TL’yi aşan fiyat farkı

Bakliyatlardaki fiyatlar marketten markete birkaç TL oynasa da en büyük fiyat farkları nescafelerde yaşandı. Bir markette 55 TL olan 100 gram nescafe, diğerinde 71 TL’yi aşarken, 200 gram nescafelerde 90 TL’den başlayan fiyatlar, 122 TL’ye ulaştı.

Türk kahvesindeki fark 6 TL’yi aştı

Yine çok tüketilen Con Türk kahvesi de marketten markete farklı fiyatlarla raflarda yer aldı. 20 TL’den başlayan rakamlar 26 TL’yi aştı.

Bazı marketlerde ürün fiyatları yukarıya çekildi

Geçtiğimiz haftaya göre bazı marketlerde kimi ürünlerin fiyatlarında artış yaşandığı da dikkat çekti. Erülkü Süpermarkette geçtiğimiz hafta 14,15 TL’ye raflarda yer alan bazı makarna çeşitlerinin bu hafta 15,75 TL’ye yükseldiği, Mehmet Efendi Türk kahvesinin 21,45’den 22,95’e, unun kilosunun 22,15’ten 24,30’a, ton balığının 43,90’dan 47,25’e, maden sularının 19,80’den 20,10’a çıktığı dikkat çekti.

Off Licence- içki dükkanlarında da değişken fiyatlar raflarda:

Aynı caddede 3 dükkân, 25 TL fark!

Lefkoşa, Şehit Mustafa Ruso Caddesi üzerindeki üç Off Licence (İçki Dükkanı) fiyatlarını inceleyen YENİDÜZEN, bu ürünlerde de her noktada farklı fiyatla karşılaştı.

75’lik Red Label viski 199 TL, 224 TL ve 225 TL arasında raflarda yer aldı.

70’lik Mateus Şarap 94 TL ile 115 TL’ye fiyat buldu. Miller marka bira da 18 ve 19 TL arasında değişen iki fiyat ile içki dükkanlarında yer aldı.

Beypazarı maden suyunun tanesi ise üç dükkanda da değişiklik gösterdi. 5 TL’den başlayan içeceğin fiyatı bir başka dükkanda 9 TL’yi gördü.