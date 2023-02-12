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Kafilemiz, depremden 3 gün önce Adıyaman Belediyesi'ni ziyaret etmişti

Kafilemiz, depremden 3 gün önce Adıyaman Belediyesi'ni ziyaret etmişti

Türkiye Voleybol yarı final karşılaşmalarına katılmak için Adıyaman'a giden ve Gazimağusa Türk Maarif Koleji kafilesi, depremden 3 gün önce Adıyaman Belediyesi yetkililerini ziyaret etmiş, ziyarette 'Dostuk' mesajları verilmişti. 

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Türkiye Voleybol yarı final karşılaşmalarına katılmak için Adıyaman'a giden ve Gazimağusa Türk Maarif Koleji kafilesi, depremden 3 gün önce Adıyaman Belediyesi yetkililerini ziyaret etmiş, ziyarette 'Dostuk' mesajları verilmişti. 

Kafilemiz, Türkiye'de 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremlerde Adıyaman'da konakladıkları İsias Otel'in enkazında kalmış, Kıbrıs'ın kuzeyinden giden ekipler tarafından günler sonra cansız olarak çıkarılarak, hepimizi yasa boğmuşlardı.

 

 

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