Kafilemiz, depremden 3 gün önce Adıyaman Belediyesi'ni ziyaret etmişti
Türkiye Voleybol yarı final karşılaşmalarına katılmak için Adıyaman'a giden ve Gazimağusa Türk Maarif Koleji kafilesi, depremden 3 gün önce Adıyaman Belediyesi yetkililerini ziyaret etmiş, ziyarette 'Dostuk' mesajları verilmişti.
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Türkiye Voleybol yarı final karşılaşmalarına katılmak için Adıyaman'a giden ve Gazimağusa Türk Maarif Koleji kafilesi, depremden 3 gün önce Adıyaman Belediyesi yetkililerini ziyaret etmiş, ziyarette 'Dostuk' mesajları verilmişti.
Kafilemiz, Türkiye'de 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremlerde Adıyaman'da konakladıkları İsias Otel'in enkazında kalmış, Kıbrıs'ın kuzeyinden giden ekipler tarafından günler sonra cansız olarak çıkarılarak, hepimizi yasa boğmuşlardı.
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Etiketler : deprem, isias otel, Gazimağusa Türk Maarif Kolegji