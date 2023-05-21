Kafeteryanın ortasında para cüzdanı çaldılar

UKÜ’de bir kafeteryada 2 Mayıs günü Tanya Hassan Rasool Rasool'a aiğt para cüzdanını çalan zanlılar W.N.F.A. ve H.A.M.A. tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olayın detaylarını aktaran polis memuru İbrahim Bulak, 2 Mayıs 2023 tarihinde saat 16.30 raddelerinde Uluslararası Kıbrıs Ünüversitesi (UKÜ) içerisinde faaliyet gösteren bir kafeteryada Tanya Hassan Rasool Rasool'a ait 250 TL değerindeki mavi beyaz renk cüzdan ve içerisinde muhafaza edilen 3 bin dolar nakit para ve VISA banka kartı faili meçhul şahıs veya şahıslar tarafından çalındığını belirtti. Polis, mesele ile ilgili olarak yapılan kamera kaydı incelemelerinde meselede bağlantısı olduğu tespit edilen zanlı-1 W.N.F.A., 17 Mayıs 2023 tarihinde derdest emri gereği UKÜ'de tespit edilerek tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının evinde yapılan aramada çalınan cüzdan ve banka kartının bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Polis, zanlı H.A.M.A.’nın ise 18 Mayıs 2023 tarihinde Haspolat’ta tespit edildiğini ifade etti.

Polis, konu ile ilgili izahat istendiğinde; zanlı 1'in kendisine vermiş olduğu 500 dolardan kalan 400 dolar nakit paranın zanlı H.A.M.A.’nın tasarrufunda bulunup emare olarak alındığını söyledi. Polis, zanlıların mesele ile ilgili olarak gönüllü ifade verdiğini ve teyit tekzibinin devam ettiğini, çalınan paranın bir kısmının bulunduğunu ve aramasının devam ettiğini belirterek zanlıların 2 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç zanlıların soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.