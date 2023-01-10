Kadis: "Hellim MİK etiketi taşımadan yurt dışında satılıyor"

Kıbrıs Cumhuriyeti Tarım Bakanı Kostas Kadis, yurt dışında satılan hellimin “MİK” etiketi-ibaresi olmadan satıldığından bahsetti.

Alithia gazetesi, Tarım Bakanı Kostas Kadis’in, Kıbrıs Devlet ve Radyosu RIK’e yapmış olduğu yurt dışında satılan hellim ile ilgili açıklamalarına yer verdi.

Habere göre Kadis, “MİK” (Menşe İsmi Korumalı Ürün) ibaresi-etiketi olmaksızın ambalajlarında “hallumi” veya “hellim” yazan geleneksel ürününün yurt dışına pazarlandığından söz etti.

Bu aykırılıkla ilgili şikayetlerin önlerinde olduğunu söyleyen Kadis bunların, Yunanistan, Belçika, Almanya ve Macaristan’da tespit edildiğini belirtti.

Kadis bu ürün miktarlarının bazılarının Kıbrıs'ın güneyinde üretildiğine de dikkati çekerken aynı şeyin Kıbrıs dışında da yapıldığını söyledi.

“MİK” etiketi taşımayan ürünleri yurt dışına gönderen bir peynir üretim tesisin tespit edildiğini teyit eden Kadis, Yunanistan, Almanya, Belçika, Macaristan ile ilgili şikayetlerin, hellimin MİK olarak tescillenmesinin önemini ortaya koyduğunu, Kıbrıslı vatandaşların bilinçlendirildiğini, birçoğunun konudan haberdar olduğunu ve bu yöndeki aykırılıkları tespit ettiğini ifade etti.

Ürünün, “hallumi” ve “hellim” şeklinde çift isimle tescillendiğini ifade eden Kadis, “hellim” kelimesinin yasa dışı yazıldığı bir durum yaşadıklarını, bu durumda ilgili prosedürlerin etkinleştirildiğini, MİK olarak onaylanmayan ürünlerin “hallumi” veya “hellim” adını taşımasının mümkün olmadığını söyledi.

Bir soru üzerine Kadis, ilgili denetimlerin yapıldığını ancak her işletmenin ve her ürünün sürekli kontrol edilmesinin mümkün olmadığını, Güney Kıbrıs’ta buna yönelik mutlak bir uyumun bulunduğunu, süpermarketlerde dolaşan bir kimsenin, hellimin sadece MİK şeklinde satıldığını görebildiğini ifade etti.

Bunun yavaş yavaş yurt dışında da yapılması gerektiğine dikkati çeken Kadis, yurt dışındaki halkın aynı hassasiyete ve aynı bilgilendirmeye sahip olmadığını, Kıbrıslı vatandaşların bu ülkelere yaptıkları yurt dışı ziyaretlerinin çok iyi olduğundan söz etti.

Kadis, yurt dışına gidenlerin ve bu durumları tespit eden kişilerin ilgili makamlara bilgi vermesi yönünde de çağrıda bulundu.

Yurt dışındaki durumlara yönelik süreçler konusunda ise Kadis, yasa dışı veya aykırılık da bulunan kişilerin ilgili prosedürlere uymaya çağrıldığı hızlı müdahaleyle ilgili Avrupa mekanizmasının harekete geçirildiğini ifade etti.

Kıbrıs'ın güneyinde hellimi prototiplere uygun olmayan şekilde üretim yapan bir firmanın tespit edilip edilmediğine dair bir soru üzerine Kadis, tespit ettiklerini ve ihtar yapıldığını ayrıca yurt dışına gönderilecek bazı mallara da el konulduğunu, bu durumdaki aykırılığın, prototipe uygun üretilmesine karşın ürünlerin MİK etiketi taşımamasına dayandığını belirtti.

Kadis, ürünlerin; etiket taşımasının sağlanması amacıyla geri gönderildiğini daha sonra ise doğru bir şekilde ticaretinin sağlandığını ifade etti.