Sirkat ettiği telefonu satan şahıs, 2 gün tutuklu kalacak

Lefkoşa’da meydana gelen “Bularak Sirkat ve Sahtekarlıkla Para Temini” suçlarından tutuklanan U.I., mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Kenan Mulla mahkemeye olguları aktardı.

Polis, zanlının 1 Mart 2026 tarihinde Lefkoşa’da bir alışveriş merkezinde bir şahıs tarafından unutulan cep telefonunu sirkat edip, aynı gün bir telefoncuya 5 bin TL karşılığında sattığını söyledi. Polis, kamera görüntülerinden tespit edilen zanlının 2 Mart’ta Lefkoşa’da tutuklandığını, ifadesinde telefonu sattığını itiraf ettiğini belirtti. Polis, söz konusu iş yerine gidilerek, satılan telefonun emare alındığını kaydetti. Soruşturmanın devam ettiğini, incelenecek kamera görüntüleri olduğunu kaydeden polis, 2 gün ek süre talep etti.

Yargıç Şevket Gazi, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.