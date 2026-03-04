Derya: “Kadın emeği bu ülkenin görünmeyen omurgasıdır”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde Güzelyurt bölgesinde faaliyet gösteren narenciye fabrikalarını ziyaret ederek emekçi kadınlarla bir araya geldi.

CTP Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya öncülüğünde gerçekleştirilen ziyaretlerde kadın işçilerle sohbet edildi, çalışma koşulları dinlendi ve kadın emeği üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Derya: Ücret eşitsizliği ve güvencesizlik son bulmalı

Fabrika ziyaretinde konuşan Doğuş Derya, kadınların hem üretim alanında hem de ev içinde çok yönlü bir emek yükü taşıdığına dikkat çekti. Kadın emeğinin büyük bölümünün görünmez kılındığını vurgulayan Derya, şu ifadeleri kullandı:

“Kadınlar yalnızca fabrikada, tarlada, ofiste değil; evde de çalışıyor. Çocuk bakımı, yaşlı bakımı, hasta bakımı, yemek, temizlik… Bu emek görünmez sayılıyor. Oysa bu işler hizmet olarak satın alınmak zorunda kalsa ortaya ciddi bir ekonomik tablo çıkardı. Kadın emeği sistemli biçimde değersizleştiriliyor.”

Kadınların işyerlerinde erkeklerle aynı işi yapmalarına rağmen çoğu zaman daha fazla sorumluluk üstlenmek zorunda kaldığını belirten Derya, ücret eşitsizliği, güvencesizlik ve karar alma mekanizmalarındaki temsiliyet eksikliğinin temel sorunlar arasında yer aldığını ifade etti.

Şiddetle mücadele, ekonomik bağımsızlık ve sosyal destek mekanizmalarının güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Derya, kadınların başvurabileceği yapısal ve kurumsal desteklerin artırılmasının zorunlu olduğunu söyledi.

“Eşitlik bir temenni değil, kamusal bir sorumluluktur” diyen Derya, kadınların örgütlü mücadelesinin hem çalışma yaşamında hem de toplumsal alanda dönüşüm yaratacak en güçlü araç olduğunu kaydetti.

Dayanışma ve örgütlenme vurgusu

Ziyaret sırasında kadın işçilere her koşulda yanlarında olduklarını ileten Derya, herhangi bir hak ihlali ya da sorun karşısında Kadın Örgütü’nün dayanışma ağıyla birlikte hareket etmeye hazır olduklarını belirtti.

Kadın Örgütü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne hitaben emekçi kadınlara dayanışmanın ve ortak mücadelenin simgesi olarak hatıra bileklikler takdim etti.

Narenciye sektöründe yoğun bir üretim döneminin yaşandığı bu süreçte, kadın emeğinin üretim zincirindeki belirleyici rolüne dikkat çekilen ziyaret, kadın dayanışması ve örgütlü mücadelenin altı çizilerek tamamlandı.