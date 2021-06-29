“Kadınların liderliği Kıbrıs’ta barış için esastır”

Adada görev yapan dört ülkenin büyükelçileri yaptıkları ortak açıklamada, Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunması amacıyla yapılan çalışmalara kadınların katılımının önemine işaret ettiler.

Avustralya’nın Kıbrıs Büyükelçisi Sam Beever, İrlanda’nın Kıbrıs Büyükelçisi Deirdre Ní Fhallúin, Hollanda’nın Kıbrıs Büyükelçisi Elke Merks-Schaapveld ve İsveç’in Kıbrıs Büyükelçisi Anders Hagelberg tarafından imzalanan ortak açıklamada, “Kadınların tam, eşit ve etkili katılımı ve liderliği Kıbrıs'ta barışın inşası için esastır ve sürdürülebilir bir gelecek çözümüne ulaşılmasına katkıda bulunacaktır” diye vurgulandı.

Liderler tarafından oluşturulan ve hem Kıbrıslı Rumları hem de Kıbrıslı Türkleri içeren Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Teknik Komitesi'nin, BM Güvenlik Konseyi kararlarının gerektirdiği şekilde oynayacağı önemli bir role sahip olduğuna dikkat çeken büyükelçililer, tüm bu önemli grupları desteklemek için daha fazlasının yapılabileceğine işaret ettiler.

“Kadınların ve kadınlardan oluşan grupların güven duygusu ve emniyetin sağlanmasında önemli bir rol oynayabileceğine inanıyoruz” diyen büyükelçililer, BM Güvenlik Konseyi’nin kararları temelinde kadınların, Kıbrıs’taki barış sürecine tam bir şekilde katılmalarının “Kıbrıs’ın tüm vatandaşlarının yararına olacak yaşayabilir bir çözüm bulunması amacıyla resmi müzakerelerin başlaması için uygun bir ortamın yaratılmasına” olumlu katkıda bulunacağını vurguladılar.