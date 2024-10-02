Kadınlar sektördeki yoksulluğu, ikincilleştirilen emeği ve eril yapıyı tartıştılar, birlikte direnme ve dayanışma çağrısı yaptılar

Uçan Süpürge Vakfı, 31.Adana Altın Koza Film Festivali’nde sinema emekçisi kadınları bir araya getirdi ve yönetmenlerden yapımcılara, meslek örgütlerinden akademisyenlere sektörün farklı alanlarından gelen kadınlar, festivalin son iki gününde iki farklı toplantı yaptılar. Oldukça verimli geçen toplantılarda kadınlar sektördeki kadın yoksulluğunu ve bu yoksulluğun sektördeki kadınların üretimlerini nasıl etkilediğini, kadın emeğinin nasıl ikincilleştirdiğini ya da yok saydığını ve sistemin eril yapısını tartıştılar. Ayrıca, birlikte direnmenin ve dayanışmanın önemini vurgulayarak taleplerini dile getirerek, burada tartışılan konuları tüm festivallerle paylaşma ve film festivallerinin tüm alanlarında eşitlik ilkesine önem verilmesine karar verdiler.

Alınan kararlar

Sektördeki kadın yoksulluğunun ve bu yoksulluğun sektördeki kadınların üretimlerini nasıl etkilediğinin gündemde tutulması ve bu kadınlara gerekli destek sağlanması amacıyla iletişim ağları kurularak yerel yönetimlerden kamu kurumlarına sivil toplumdan meslek örgütlerine dek dayanışmanın artırılmasına…

Kadın sinema emekçilerine destek olmak, kadınların birbirleriyle dayanışabilmeleri sağlamak için çevrimiçi ve yüz yüze platformlar oluşturulmasına; savunuculuk ve lobicilik yapılarak sektördeki kadınların yurtdışından fon desteğiyle üretim yapabilmeleri için dayanışma grupları oluşturulmasına; yabancı dil bilen, bütçe hazırlayabilen, finans planı yapabilen durumlar için destek arayan ve destek sağlayan kadınları bu platformlarda bir araya gelmenin gerekliliğine; sektörde çalışan kadınların deneyim aktarımına ve buna öğrencilerin de dahil edilmesi için atölyeler yapılmasına…

Örgütlenmenin önemine vurgu yapılarak, meslek birliklerine üye olmanın dayanışmaya katkı sağlayacağına ve sektör temsilcilerinin yeni üyelerin kazanılması için üyelerle iletişimi hızlandırması gerektiğine…

Sinema sektöründe kadınların yaşadığı mobbingden tacize dek farklı şiddet biçimlerine ilişkin bir sözlük hazırlanmasına, söz konusu sözlükte örgütlenme ve meslek birliklerine dair tanımların bulunmasına ve bu kavramların netleştirilmesine …

Sinema sektöründe kadın emekçilerin yaşadığı toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve ayrımcılığa dair bir politika belgesi oluşturmak için, sinema emekçileri ve hukukçulardan oluşacak bir çalışma grubu kurulmasına, bu politika belgesinin yalnızca sektöre dair örgütlerin web sayfalarında değil, herkesin dijital ortamda ulaşabileceği, bilgi edinme eşitliğinin sağlanabileceği şekilde yayımlanması ve yayılmasına …

Kadınların çektiği kısa filmlerin, izleyici ile layık olduğu düzeyde buluşması amacıyla teknik problemlerin giderilmesine, gösterim olanaklarının artırılması için farkındalık oluşturulmasına, kadın filmlerine kota açılması ve jürilerde kadın sayısının niceliksel artışının sağlanması için lobicilik yapılmasına …

Setlerde toplumsal cinsiyet eşitliğine aykırı davranışlarda bulunulmaması için, broşürler hazırlanarak bunların çekimlerden önce set çalışanlarıyla paylaşılmasına…

Sektörde çalışan emekçi kadınların yaşadığı toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin sanat aracılığıyla gündemde tutulmasına ve paylaşılmasına …

Uluslararası Sözleşmelerdeki ve ulusal mevzuattaki kadına yönelik şiddet ve ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına dair düzenlemelerin sinema emekçilerini de kapsadığına yönelik farkındalığın artırılmasına, bu sözleşmelere ve mevzuata aykırı tutum ve davranışların kadın sinema emekçilerine yöneltildiği durumların takibine karar verildi.

Kalıtımcılar:

Belgesel Sinemacılar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Yapımcı-Yönetmen Sevinç Yeşiltaş, Yönetmen Mediha Güzelgün, Yardımcı Yönetmen Rojda Ezgi Oral, Senaryo Yazarı Nejla Algan, Yönetmen-Yapımcı Özlem Çıngırlar, Oyuncu-Yapımcı Gül Korkmaz, Aktör-Yazar -İletişim Tasarımcısı Pınar Özışık, Akademisyen Olcay Karacan, Akademisyen Duygu Onay Çöker, SİYAD Başkanı Esin Küçüktepepınar, Yönetmen Arzu Görgülü, Film Yön Başkanı Biket İlhan, Akademisyen Nisan Yıldırım, Yönetmen Çiğdem Sezgin, Senaryo Yazarı Gül Gürsoy, Senaryo Yazarı Melek Ordu, Uçan Süpürge gönüllüsü Halime Güner.