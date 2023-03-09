Kadına şiddete 2 yıl hapis cezası

Gönyeli’de kız arkadaşını feci şekilde darp eden E.G. aleyhindeki karar açıklandı.

Kararı açıklayan Yargıç Vedia Berkut Barkın, vahim zarar suçunun 7 yıla kadar hapis cezası öngören ciddi suçlardan olduğunun altını çizdi.

Barkın, kadınlara yönelik şiddet suçlarındaki ciddi artışı üzülerek gözlemlediklerini belirtip, bu tür suçlara mahkemelerin hiçbir şekilde hoşgörü ile karşılanamayacağını söyledi.

Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın, “Kamusal ve özel alanda gerçekleşen, kadınların fiziksel, cinsel, duygusal zarar görmesiyle sonuçlanan ya da sonuçlanması olası, her türlü cinsiyet temelli şiddet eylemi veya bu eylemin yapılacağına ilişkin tehdit ya da zorlama ve keyfi olarak özgürlüğün kısıtlanmasıdır” dedi.

Barkın, sanığın o dönem kız arkadaşı olan kadına birden fazla şiddet uygulayarak, bedensel zarara uğrattığını söyledi.

Barkın, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinerek, oybirliği ile 2 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.