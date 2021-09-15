Kadına şiddet: “Bağırdı, darp etti, arabasının ön camını kırdı”

Ortaköy’de meydana gelen Kasti Hasar, Ciddi Darp, Sarhoşluk ve Rahatsızlık suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı M. C. K. mahkeme huzuruna çıkarıldı. Polis, zanlının eski sözlüsü ile tartıştığını, ona yüksek sesle bağırarak ciddi şekilde darp ettiğini anlattı. Hızını alamayan zanlının, eski sözlüsü M.F.’nin aracının ön camını kırdığı da ifade edildi.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Mustafa Kavaz, olayla ilgili bulguları aktardı. Kavaz, mahkeme huzurunda bulunan zanlı M. C. K.’nin 14 Eylül 2021 tarihinde saat 23:00 sıralarında Ortaköy'de bulunan bir meyhane önünde eski sözlüsü olan M.F ile aralarında çıkan sözlü tartışma sonucu kendisine yüksek sesle bağırarak adı edileni ciddi şekilde darp ettiğini söyledi. Polis, müştekinin olay yerinden ayrılmak için aracına bindiği esnada zanlının bu seferde konu aracın ön camını kırarak kasti hasara uğrattığını mahkemeye aktardı.

Polis memuru Kavaz, zanlının yapılan şikâyet üzerine mahkeme emri ile tutuklandığını ve izahat istendiğinde suçlamaları kabul etmediğini belirtti. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının etki etme olasılığı bulunmadığından mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla ,zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispati vücutta bulunması, 7 bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 100’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.