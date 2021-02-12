"Kademeli açılmaya sıcak bakıyorum"

Başbakan Ersan Saner kapanma sürecinin ardından "kademeli açılmaya sıcak baktığını" açıkladı. Üst Kurul'un gerekli kararı alacağına inandığını söyledi. Saner "Kademeli açılmaya sıcak bakabilirim. İlçeler arası PCR testleri aranarak, yapılabilmesi olabilir” dedi.

Türkiye ile protokol

Başbakan Ersan Saner Türkiye ile imzalanan 4 protokolün takibinin bizzat kendisi ve TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından takip edileceğini söyledi.

Açılacak ihale süreçlerinden sonra işlerin tamamlanması için devrede olacaklarını kaydederek “İhaleye çıkılacak. Daha önce proje belirlendikten sonra elçilik tarafından onaylandıktan sonra süreç takip ediliyordu. Bu yıldan itibaren süreç Oktay ile benim kontrolümde ilerleyecek” dedi.

Başbakan Ersan Saner, dün Türkiye ile 4 ayrı protokol imzalandığını söyledi, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile ülkenin ekonomik olarak ileriye gitmesi için kısa, orta ve uzun vadede neler yapılabileceklerini konuştuklarını belirtti.

Oktay’ın ziyaretinde aşı konusunun da konuşulduğunu ifade eden Saner, “28 gün içerisinde Türkiye’den ülkeye 80 bin adet Sinovac aşı geldi” dedi, aşıların gelişini Türkiye olan “ilişkilere” bağladı.

Saner, TC ile imzalanan “e-devlet protokolüne ilişkin çalışmaların 2010’dan beri devam ettiğine dikkat çekerek projenin 1 yıl içinde devreye girmesinin hedeflendiğini söyledi.

Başbakan Saner BRT Özel yayınında Aziz Karaaziz ve Baykan Gürses Özdağ'ın sorularını yanıtlıyor

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Saner’in BRT özel yayınındaki açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

4 PROTOKOL İLE HEDEF NEDİR?

“4 ayrı protokolle ülkenin kalkınması için gerekli destek verildi. Dün bize çok ciddi güç katkı, adaya çıkartma gibi destek yağdı. Ülkedeki birçok konuya değindik. Ekonomik olarak ileriye gitmesi için kısa, orta ve uzun vadede neler yapılabileceğimizi konuştuk. Anavatanla birlikte hareket ettiğimizde daha dinamik bir yapıya kavuşacağımıza inancım artıyor. Hükümete geleli 60 günü tamamlamadan 4 ayrı protokole imza attık. Bu atılımların hepsi, uzun zamandır ülkede hükümetlerin değişmesi nedeniyle gerçekleşmeyen projelerin hayata geçmesine imkan tanıyacak. Karayollarının tekrar geliştirilmesi, alt yapının güvenli şekilde düzenlenerek, standartların yükseltilmesidir. Yerel yönetimlerin gelişmesi için de imza attık”

“28 GÜN İÇERİSİNDE ÜLKEYE 80 BİN ADET SİNOVAC AŞI GELDİ”

“Aşı konusu da gündemde… Bazı çevreler farklı boyutlara taşımasına rağmen bugün 2. doz aşımı aldım. 28 gün içerisinde ülkeye 80 bin adet Sinovac aşı geldi. 3 gün öncesine kadar güneye 50 bin adettir. Bu da AB’den... Bu nedenle Türkiye’yle ilişkilerimizin en üst noktada olmasından dolayı halkın elde ettiği menfaatler iyi değerlendirmelidir. Güney’den ise bize 4 bin aşı geldi”

“E-DEVLETTE HEDEF, 2021 YIL SONU”

“TC ile imzalanan e-devlet protokolü 2010’dan itibaren devam ediyor. E-devletin idamesi için en kısa zamanda Başbakanlık arkasında binamızı inşa ederek, portalın tüm işlemlerini gerçekleştirmek istiyoruz. Tüm hazırlıklar tamamlandı, en kısa sürede ihaleye çıkıp, temelini atacağız. Artık ülkede 21. Yüzyılda dünyayla aynı dili konuşarak, vatandaşını da bulunduğu noktadan fazla hareket ettirmeden bir çalışma yapacağız. E-kapı hizmete girdi. E-sigorta ve e-gümrük hizmete girecek. 1 yıl içinde hayata geçirmek istiyoruz. 2021 sonu itibariyle bu hizmetin verilmesini istiyoruz.”

“Telefon Dairesi’nin kamu özel ortaklığına dönmesi için adım atacağız”

“Ülkede 60’dan fazla santral var. 6 noktada toplanması kazancımız olacak. 4.5-5 G’ye geçmek gerekiyor. TURKSAT’la çalı ş aca ğ ımız ş artname sonrasında her ş ey ortaya çıkacak. Telefon Dairesi’nde kamu-özel ortaklı ğ ı çerçevesinde nasıl adımlar ataca ğ ımızı belirleyece ğ iz. Orada çalı ş anlar için sıkıntı yoktur. Burada çalı ş anlar farklı dairelerde çalı ş malarına devam edecek. 8 yıllık sürede farklı modeller üzerinde konu ş ulmaya ba ş landı. Alt yapının devlette kalması için ciddi giri ş imler mevcuttur. 6 aylık süre içerisinde farklı gelir kapısı yaratmak adına çok önemli bir proje…2012’de 400 bin olan abone sayısı, bugün 600 bini a ş tı. 2030’da 1 milyonlara çok rahat ula ş acak. Telefon Dairesi’nin kamu özel ortaklı ğ ına dönmesi için gerekli adımları ataca ğ ız.”

“Süreç, Oktay ile benim kontrolümde ilerleyecek”

“İ haleye çıkılacak proje belirlendikten sonra elçilik tarafından onaylandıktan sonra süreç takip ediliyordu. Bu yıldan itibaren süreç Oktay ile benim kontrolümde ilerleyecek. İ ki ülkeden en üst düzeyde koordinasyonun sa ğ lanması hedefleniyor. 500 yataklı hastaneyle ilgili istimlak sorunuyla ilgili dava açıldı.”

“Lefkoşa Kuzey çevre yolunda hedef yaz sonu”

"Yolların hepsi duruyor. Sebebi, belirli noktalardaki sorunların aşılamaması… En önemli sebeplerden biri de istimlak sorunu. Ben de süreç içerisinde 3 değişik bakanlıkta bulundum. Sistemin bazen sıkıntı olduğunu biliyorum. Lefkoşa Kuzey çevre yolunda hedef yaz sonu açılması. İhalesi yapılıp, Lefkoşa-Girne yoluna bağlamak istiyoruz. İstimlak sorunu yok, ilgili bakanlık her türlü çözümü gerçekleştirdi. 59 km olarak temeli atılan yollar 2 yıl içerisinde tamamlanıp, hayata geçecek. 3 etapta yapılacak, 350 km bulan köy yolları vardır. Bunları 3 ayrı öncelik sırasına koyduk. Ziyamet’ten başlayıp, Dipkarpaz’a giden yol da bunun içerisindedir. 1. etapta yolların yüzde 50’si tamamlanacak. Lefkoşa-Girne yolunda ciddi çökmeler var. Artık, Ercan-Lefkoşa arasında 3 geliş, 3 gidişi de konuşmamız gerek.”

“Yarından itibaren muhalefeti protokole göndereceğiz”

“Yükseköğrenimde dünyayla aynı dili konuşmak lazım… Eğitimdeki kalitenin artırılması gerekiyor. Ülkedeki yükseköğrenime devam eden veya yeni kayıtların artırılması dahil birçok konu konuştuk. Bunun yanında da TC’den hizmet veren İTÜ, ODTÜ’nün yanı sıra Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nin hizmet vermesi için protokol imzaladık. Bu protokolün ODTÜ ve İTÜ ile imzalanan protokolle farkı yok. Yarından itibaren protokolleri göndereceğiz. Gizleyeceğimiz bir şey yok.”

“Kademeli açılmaya sıcak bakabilirim”

“Oktay’la yaptığımız görüşmede aşısız bırakmayacağımızın güvencesini aldım. Bu her şeye yeter. Sokağa çıkma yasağı Pazartesi bitiyor. Yayına girdiğimiz sırada komite toplantısı devam ediyor. Hem Sağlık hem Maliye bakanı ile toplanacağız. Pazarı beklemeden, kararı yarın açıklarız. Benim görüşümle komitenin görüşlerinin her zaman örtüşeceğini düşünmüyorum. İstatistiki bilgilere baktığımızda Ocak ayında Lefkoşa’da 214 kişi tespit edildi. Yüze 28.5’u… Mağusa’da 60 kişi tedavi gördü. Bu yüzde 8’e denk geliyor. Girne 350 vaka. Güzelyurt 17, İskele 9, Lefke 1 vaka. Şubat’ta Girne’de yüzde 55, Lefkoşa’da yüzde 32… Rakamlara bakıldığında hangi bölgelerde yoğunluk olduğu görülüyor. Kademeli açılmaya sıcak bakabilirim. İlçeler arası PCR testleri aranarak, yapılabilmesi olabilir.”

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