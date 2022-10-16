Mağusa’da bir evin kapısını açarak içeri giren 38 yaşındaki İ.D, ev sahibinin kendisini fark etmesi üzerine kaçmaya çalıştığı sırada ev sahibi tarafından yakalandı. Dün saat 15.30 sıralarında meydana gelen olayda ev sahibi tarafından polis gelene dek alı konulan İ.D., ardından tutuklandı.

Polis, “Ev açma ve mülke tecavüz” başlığıyla paylaştığı olayla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“15.10.2022 tarihinde, saat 15:30 sıralarında, Gazimağusa’da, İ.D.(E-38), bir cürüm işlemek kastı ile Kocatepe Sokak üzerinde bulunan bir ikametgahın kapısını açıp ikametgah içerisine girdikten sonra ev sahibinin kendisini fark etmesi üzerine kaçmaya çalıştığı sırada ev sahibi tarafından alıkonmuş ve akabinde olay yerine gelen polis ekibi tarafından tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.”