Dila BOZKURT

Yurt dışında okuyan çoğu Kıbrıslı Türk öğrenci, en başta ekonomik sorunlar nedeniyle, Ada’ya geri dönmenin bir seçenek olamadığını söyledi.

Çoğu öğrenci ise yurt dışında olan kariyer olanaklarından yararlanmayı tercih ediyorlar. YENİDÜZEN’in görüşlerini sorduğu öğrenciler, hem eğitim açısından, hem de iş bulma konusunda, “İngiltere gibi ülkelerde, kendilerine açılan daha fazla kapı bulduklarını” belirti.

Düşüncelerini paylaşan gençlerden Ela Gaziasker “Kaçalım kurtulalım mantığı ile hareket ediyoruz” derken, Gözem Beğitoğluları “Yurt dışında okumak önümüze hem ekonomik açıdan hem de tecrübe acısından bir sürü yol açıyor” şeklinde kendini ifade etti.

Ahmed Andır ve Doğa Ekici, Kıbrıs’a olan sevgilerinden bahsetmelerine rağmen, okudukları bölümlere göre veya ekonomik açıdan geri dönme istemlerini sorguladıklarını söyledi.

Sera Gürler ise “Bizim gibi eğitimi olan gençler bu ülkeyi geliştirmeye ve iyileştirmeye yardımcı olabilir” diyerek, genel görünümün dışına çıktı.

Öğrenciler ne dedi?

Ela Gaziasker: “University of Reading’de tüketici davranışları ve pazarlama okuyorum. Avantaj olarak bence yurt dışında kendinizi bulmanız çok daha kolay. Benim için tek dezavantaj ana dilimin İngilizce olamaması. Aynı zamanda bana göre, Kıbrıs halkı olarak daha sıcakkanlıyız ve yardım severiz ama İngiliz halkı öyle değil. Aile özlemi de tabii ki var. Açıkçası, eğitimi bitirdikten sonra bir 5 yıla kadar Kıbrıs’a geri dönmeyi düşünmüyorum. Kaçalım kurtulalım mantığı ile hareket ediyoruz. Ben maddi durumum iyi olmadan Kıbrıs’a geri dönmenin mümkün olmadığını düşünüyorum. Dönmek isterim ama şimdi değil”

Gözem Beğitoğluları: “University of Reading’de Psikoloji okuyorum. Yurt dışında okumanın tek dezavantajı ailemden uzak kalmak olabilir. Ama avantajları buna daha ağır basıyor, çünkü yurt dışında okumak önümüze bir sürü kapı açıyor, hem ekonomik açıdan hem de tecrübe açısından. Burada daha iyi bir öğrenci hayatı var. Covid dönemimde bile burada ki imkânlar, hayattan eksik kalmamışız gibi hissettiriyor. Kıbrıs’a dönmek? Hayır, geri dönmeyi düşünmüyorum, çünkü Kıbrıs’ta artık bir ekonomik hayat yok.”

Doğa Ekinci: “Arts University Bournemouth, Güzel Sanatlar okuyorum. Bir Kıbrıslı olarak İngiltere’de okumanın bir sürü avantaj taşıyor. Kıbrıs’ta sanat açısından çok fazla seçenek ve imkânlar olmadığı için, İngiltere’deki kültür ve sanata verilen değeri görüp, oradaki müze ve sergilerden yararlanabilmek bir güzel sanatlar öğrencisi olarak, benim için büyük bir avantaj olmuştur. Daha farklı ülkelerden bir sürü insanla tanışıp sohbet etmek, onların kültürlerini ve gelenekleri hakkında bilgi edinmek ve kendi insanlarla olan iletişimi güçlendirmeme çok yardımcı oldu. Fakat yurt dışında okumanın en büyük dezavantajlarından bir tanesi ise kesinlikle arkadaşlarım ve ailem aramda olan mesafe. Enflasyondan dolayı olan yüksek uçak biletleri fiyatları bunu daha da zorlaştırıyor. Eğitimim bitince hemen geri dönmeyi düşünmüyorum ama belki bir gün… Kıbrıs’ı ne kadar sevsem de, benim için sanat konusunda fazla imkânlar olduğunu düşünmüyorum. Fakat kendi işimi düzene koyduktan sonra ilerde yaşamak veya Kıbrıs’ta sanat dalında daha fazla etkinlikler oluşturmak için dönmeyi düşündüğüm olmuştur.”

Ahmed Andır: “University of Greenwich’de Pazarlama okuyorum. Yurt dışındaki eğitim daha donanımlı ve öğrencilere, olsun ki Erasmus gibi programlar ve ya kariyer danışmanlığı, daha fazla imkân tanıyor. Tabii yurt dışında okumanın dezavantajları da var, evden uzak olmak gibi. İngiltere’de yaşamak güzel ama Kıbrıs’ta bir Kıbrıslı olarak yaşamak benim için daha keyifli. Dönüp dönmeme konusunda emin değilim. Burada daha fazla imkân ve daha çok deneyim alabileceğim yerler var. Kıbrıs’ı ne kadar çok sevsem de şu anki ekonomik ve siyasi şartlar hiç iç açıcı değil.”

Sera Gürler: “Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde moleküler biyoloji ve genetik okuyorum. İsterdim ama ekonomik olarak, özellikle Covid-19’dan dolayı, yurt dışına her ne kadar gitmek istesem de gidemedim. Ama bu bana harcamalarımı kısıtlamamı, daha ekonomik yaşamayı öğretti. Eğitimimi, yüksek lisandan itibaren yurt dışında geliştirmeyi planlıyorum. Bence bizim gibi eğitimi olan gençler bu ülkeyi geliştirmeye ve iyileştirmeye yardımcı olabilir. Bu yüzden geri dönmeyi düşünüyorum.”