Kaçakların ikisi üniversite öğrencisi

Haspolat’ta Kıbrıs’ın güneyine geçmek için plan yaptıkları sırada tespit edilerek tutuklanan zanlılar M.İ., A.J., M.R.A., S.A., ve R.A., mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Yücel Kuşcuoğlu, olguları aktardı.

Polis, zanlıların ‘Ağır bir cürüm işlemek kastı ile gizli ittifak kurmakla’ methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 25 Kasım tarihinde saat 19:15 raddelerinde Haspolat sanayi bölgesinde bir polis ekibinin devriyede bulunduğu sırada ahşap doğrama fabrikası avlusuna DZ 490 plakalı Toyota marka salon aracın girdiğinin tespit edildiğini söyledi.

Polis, tahkikatın tamamlandığını belirterek, zanlı 1 ve zanlı 2’nin çalışma izinli, zanlı 3’ün yasal statüsü olmadığını, zanlı 4 ve zanlı 5’in ise aktif üniversite öğrencisi olduğunu belirterek, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmalarını talep etti.

Yargıç Temay Sağer, zanlı 3’ün 1 ayı aşmamak üzere cezaevine gönderilmesine, zanlı 1, 2, 4 ve 5’in ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, 15 biner TL nakdi teminat yatırmaları, zanlı 1 ve 2’nin ayrıca KKTC vatandaşı muteber birer kefilin 100 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada 3’er gün polise ispat-ı vücutta bulunmaları koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.