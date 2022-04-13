Kaçak yollardan güneye geçmek istediler, tutuklandılar

Yasa dışı yollardan güneye geçmek için ‘gizli ittifak’ kurdukları iddiasıyla B.A, D.M.K,M.F.M, W.G.A ile M.K.H tutuklandı.

4 zanlı mahkemeye çıkarıldı, haklarında 2’şer gün tutukluluk alındı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Yücel Kuşcuoğlu, olguları aktardı.

Polis, 12 Nisan 2022 tarihinde saat 23:20'de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünü tarafından, Ercan Havaalanı batı kısmında bulunan Kırklar çemberi üzerinde yapılan operasyonda zanlıların, B.A’nın kullanımındaki araçta tespit edildiklerini söyledi.

B.A’dan yapılan soruşturmada zanlıları toplamda 120 Euro karşılığında güneye geçmelerine yardımcı olmak maksadı ile anlaştıkları belirttiğini aktaran polis, zanlı M.K.H’nin ise kişi başı 350 Euro karşılığı güneye geçmek için anlaştıklarını belirtti.

Polis, zanlıların tutuklandığını ve soruşturmanın devam ettiğini belirtip, 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlıların 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.