Kaçak yoldan güneye geçen zanlılar Beyarmudu polisine teslim oldu

Gönyeli’de bir evin oturma odası içerisine izinsiz girip hem ev sahibini darp eden, hem de soygun yapan, sonrasında da kaçak yollardan güneye geçen zanlılar H.O. ve H.A. 3 Kasım’da Beyarmudu SPA Polisine teslim olmalarının ardından dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren deneyimli polis memuru Süleyman Açıkada, huzurda bulunan zanlıların İ.U. ve M.U. ile birlikte 14 Eylül 2021 tarihinde Gönyeli' de bulunan M.D’ye ait evin içerisine izinsiz girip, ev sahibini darp edip, söz konusu cep telefonunu zorla almaya çalışıp soygunculuğa teşebbüs ettiklerini söyledi.

Zanlıların yere düşen telefonun ekranının kırılmasına sebep olup hasara uğrattıktan sonra, ev sahibinin pantolonunun cebindeki 2,100TL parasını da zorla alıp soygun suçunu işledikleri de polis tarafından mahkemeye aktarıldı.

Polis iki zanlının olaydan sonra Kıbrıs’ın güneyine kaçtıklarını ve 3 Kasım’da Beyarmudu’nda SPA Polisine teslim olduklarını, Dörtyol Polis Karakolu’na iade edildiklerini anlattı.

Polis memuru Süleyman Açıkada tahkikatın tamamlandığını belirterek, zanlıların hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesini talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya zanlıların 1 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.