‘Kaçak’ yapıların tümüne “elektrik indirimi”

▶ UBP – YDP – DP Hükümeti, Türkiye’de ihale edilip, Kıbrıs’ın kuzeyindeki kurum ve meslek odalarından izin almadan inşa edilen ‘kaçak’ yapılar için “elektrik indirimi” kararı üretti.

Ertuğrul SENOVA

UBP – YDP – DP Hükümeti, Türkiye’de ihale edilip, Kıbrıs’ın kuzeyindeki kurum ve meslek odalarından izin almadan inşa edilen ‘kaçak’ yapılar için “elektrik indirimi” kararı üretti.

Cuma günkü Bakanlar Kurulu’nda üretilen karar kapsamında; pandemi hastanesi, Ercan Havalimanı yeni terminali ve külliye gibi ‘şantiye elektriği’ olarak bilinen ‘geçici akıma’ sahip binalara kilowatt/saat başına 2,68 TL’lik indirim uygulanacak.

Karar, Resmi Gazete’de “Devlet Daireleri Tarifesi II” ismiyle yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karara göre “elektrik tesisatı gayrı nizami olan devlete ait yapıların tükettiği elektrik enerji bedelleri” sıradan konutlarda kullanılan 250 – 500 kilowatt/saat üzerinden hesaplanacak.

Geçici akım kullanan yapılar, karardan önce kilowatt/saat başına, vergiler eklenince 11 TL’ye yakın bir ücret ödüyordu. Kararın ardından ödenecek ücret, 8,09 TL’ye düşürüldü.

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e konuşan Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Başkanı Ahmet Tuğcu, alınan kararı “kıyak” olarak nitelendirdi, “dün pandemi hastanesi, bugün havalimanı, yarın da külliye… Tümünün elektrik akımları geçici, toplumun bildiği ismiyle ‘şantiye elektriği’ kullanıyorlar” dedi.

Geçici akımın, diğer tüm tarifelerden pahalı olduğuna işaret eden Tuğcu, “Daha ucuz bir tarife yaratmak istediler. Bu yüzden böyle bir karar ürettiler” şeklinde konuştu.

EL-SEN eski başkanlarından Tuluy Kalyoncu ile CTP Milletvekili Devrim Barçın, alınan kararın, Ercan Havalimanı işletmecisi Emrullah Turanlı için bir kıyak olduğuna işaret etti. Anımsanacağı üzere Turanlı, milyonlarca liralık elektrik borcunu ödememiş, EL-SEN ve toplum baskısı üzerine, borcunu taksitlendirme yoluna gideceğini açıklamıştı.

Konuyu gündeme taşıyan EL-SEN eski başkanlarından Tuluy Kalyoncu kararı “elektrik tarifelerine Emrullah Turanlı darbesi” olarak niteledi, “Bakanlar Kurulu, Cuma günkü mesaisini Ercan Havaalanı işletmeci şirketi T&T’nin patronu Emrullah Turanlı’ya ayırdı. Bir kez daha; ‘devleti yücelteceğiz’ diyenlerin; halkın yararlanacağı binalar söz konusu olduğunda; bu binaların, gayri nizami elektrik tesisatlarıyla tehlike saçmalarında bir sakınca görmedikleri aldıkları kararlardan anlaşılıyor” ifadelerini kullandı.

CTP Milletvekili Devrim Barçın ise kararı “Ercan’a özel tarife” olarak niteledi, “Yolsuzlukla ünlenenler, Ercan işletmesi için yeni tarife yaratmışlar. Adına da ‘Devlet Daireleri Tarifesi II’ demişler. Bu tarifeden yararlanmanın ilk koşulu ise Tesisatın Gayrı Nizami olması yazmışlar Nizamnameye hem de birim fiyatı vatandaşın ödediğinden daha düşük olması koşuluyla” dedi.

EL-SEN Başkanı Ahmet Tuğcu:

“Daha ucuz bir tarife yaratmak istediler, bu yüzden böyle bir karar ürettiler”

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e konuşan Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Başkanı Ahmet Tuğcu, alınan kararı “kıyak” olarak nitelendirdi.

Tuğcu, “dün pandemi hastanesi, bugün havalimanı, yarın da külliye… Tümünün elektrik akımları geçici, toplumun bildiği ismiyle ‘şantiye elektriği’ kullanıyorlar” dedi.

Tuğcu, söz konusu yapıların, Türkiye’de çıkılan ihalelerle, yerli olmayan firmalar tarafından inşa edildiklerini ve Kıbrıs’ın kuzeyindeki meslek oda ve kurumlarından herhangi bir izin almadıklarını” belirterek, KIB-TEK müfettişleri tarafından denetlenmeleri halinde onay alamayacaklarını, bu nedenle “geçici akım” kullanmaya devam ettiklerini belirtti.

Geçici akımın, diğer tüm tarifelerden pahalı olduğuna işaret eden Tuğcu, “Daha ucuz bir tarife yaratmak istediler. Bu yüzden böyle bir karar ürettiler” şeklinde konuştu.

EL-SEN eski başkanlarından Tuluy Kalyoncu:

“Elektrik tarifelerine Emrullah Turanlı darbesi”

Konuyu gündeme taşıyan EL-SEN eski başkanlarından Tuluy Kalyoncu ise kararı “elektrik tarifelerine Emrullah Turanlı darbesi” olarak niteledi.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Kalyoncu, “Bakanlar Kurulu, Cuma günkü mesaisini Ercan Havaalanı işletmeci şirketi T&T’nin patronu Emrullah Turanlı’ya ayırdı. Bir kez daha; ‘devleti yücelteceğiz’ diyenlerin; halkın yararlanacağı binalar söz konusu olduğunda; bu binaların, gayri nizami elektrik tesisatlarıyla tehlike saçmalarında bir sakınca görmedikleri aldıkları kararlardan anlaşılıyor” ifadelerini kullandı.

Kalyoncu, ‘Devleti yücelteceğiz’ söylemlerinin ardından bir kez daha Turanlı’nın yasa ve kural tanımaz tavrına boyun eğip Ercan Havalimanı elektrik tesisatını nizami hale getirip KIB-TEK ekiplerinin kontrolüne sunmak yerine, Turanlı’ya özel elektrik tarifesi uygulanması için Bakanlar Kurulu’ndan karar çıkardılar” dedi.

CTP Milletvekili Devrim Barçın:

“Ercan’a özel tarife”

Konuyla ilgili açıklama yapan CTP Milletvekili Devrim Barçın ise kararı “Ercan’a özel tarife” olarak niteledi.

Kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapan Barçın, “Yolsuzlukla ünlenenler, Ercan işletmesi için yeni tarife yaratmışlar. Adına da ‘Devlet Daireleri Tarifesi II’ demişler. Bu tarifeden yararlanmanın ilk koşulu ise Tesisatın Gayrı Nizami olması yazmışlar Nizamnameye hem de birim fiyatı vatandaşın ödediğinden daha düşük olması koşuluyla” dedi.

Barçın, “Adı Devlet Daireleri Tarifesi ama başvuru yapmak da gerekiyor. Ne gerek vardı ki bunca zahmete, tarife adına Ercan yazsaydınız da bitseydi bu iş. Elektrik Tesisatı Gayrı Nizami olan Ercan'dan uçan insanların güvenliği ise hiç umurunda olmamış yolsuzlukla ünlenenlerin” ifadelerini kullandı.