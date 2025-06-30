Kaçak taksiciye 86 bin 938 TL ve 50 puan ceza

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Gönyeli Polis Karakolu ekipleri, Gönyeli Belediye Bulvarı üzerinde kaçak taksicilik yapan bir kişiyi suçüstü tespit etti.

Polisten yapılan açıklamaya göre, kaçak taksicilik yaparak para karşılığı yolcu taşıdığı tespit edilen araç sürücüsüne 86 bin 938 TL para ve 50 ceza puanı kesildi.