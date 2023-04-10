Kaçak et zanlıları teminata bağlandı

Kıbrıs’ın güneyinden aldıkları 190 kilo kaçak et, adanın kuzeyine geçirmeye çalışan zanlılar H.A. ve N.G. mahkemeye çıkarıldı, zanlılar teminata bağlandı.

Mahkemede olayın detaylarını anlatan polis memuru Emin Günal, zanlılar H.A. ve N.G.’nin “Gümrüksüz mal tasarrufu” suçuyla yargılandığını söyledi.

Polis, H.A.’nın 4 Nisan 2023 tarihinde yönetimindeki araçla Kermiya geçiş kapısından Kıbrıs’ın kuzeyine geçiş yaptığı sırada toplam 57 bin TL değerinde et tespit edildiğini mahkemeye aktardı. Polis, zanlı N.G.’nin soruşturma kapsamında tutuklandığını belirtti. Polis, H.A.’nın gönüllü ifade verip, suçunu kabul ettiğini ve etki edebilecekleri tahkikatın tamamlandığını ifade etti. Polis, zanlıların davalarında hazır olmalarını sağlamak amacıyla mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlıların yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 15 bin TL nakdi teminat yatırması, haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması ve 2 kefilin 200 bin TL’lik kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.