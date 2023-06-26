Kaçak et soruşturmasında yeni gelişme: 2 kişi daha tutuklandı

Kaçak et meselesi ile ilgili olarak tutuklanan B.S. ve Ö.Ö. isimli zanlıların ardından A.Ü. ve A.K. isimli zanlılar da tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olayın detaylarını aktaran polis, B.S. ve Ö.Ö. isimli zanlıların “Gümrüksüz Mal Tasarrufu” suçlamasıyla tutuklandıklarını söyledi.

22 Haziran günü Haspolat'ta faaliyet gösteren Ö.Ö. isimli zanlıya ait kasapta, alınan ihbar üzerine yapılan kontrolde toplam 500,2 Kg mühürsüz kemikli taze sığır eti ile 40 Kg mühürsüz taze kemikli kuzu eti ve kasap dükkanı yanında bulunan B.S. isimli zanlının kullanımındaki van araç içerisinde ise toplam 563 Kg mühürsüz taze kemikli sığır etinin Kıbrıs’ın kuzeyindeki bir mezbahadan kesilmeyerek gümrüksüz şekilde tasarrufuna geçirdiğinin tespit edildiğini söyledi.

Her iki zanlının da tutuklandığını belirten polis, yürütülen ileri soruşturma kapsamında aranmakta olan A .Ü. ve A.K. isimli zanlıların da tespit edilerek tutuklandıklarını bildirdi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlılar B.S. ve Ö.Ö’nün 8 gün tutuklu kalmasına, diğer iki zanlının ise 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.