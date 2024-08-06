Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği (KTEMB) ölümcül elektrik kazalarının önüne geçmek için yasaların etkin bir şekilde uygulanması ve denetimlerin güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Birlik tarafından yapılan açıklamada, art arda yaşanan ölümcül elektrik kazalarının endişe yarattığına değinilerek, alınması gereken önlemlere yer verildi.

Açıklamada, pandemi öncesinde yüzde 8-12 seviyesinde olan kaçak elektrik işlerinin, bugün yüzde 30-35 seviyesine ulaştığı kaydedildi.

“Kaçak elektrik işleri oranın önemli ölçüde arttı”

Pandemi sonrası dönemde inşaat sektöründe yaşanan hızlı büyümenin, sektöre vasıfsız ve yeterli mesleki eğitimi olmayan kişilerin dahil olmasına yol açtığı belirtilen açıklamada, bu durumun, kaçak elektrik işleri oranını artırdığı kaydedildi.

Açıklamada, “Pandemi öncesinde yüzde 8-12 seviyesinde olan kaçak elektrik işleri, bugün yüzde 30-35 gibi ürkütücü bir seviyeye ulaşmış durumda. Bu artış, elektrik enerjisinin tehlikeleri hakkında yeterli bilgiye sahip olmayan kişilerin bu işleri yapmasıyla doğrudan ilişkilidir. Sonuç olarak, elektrik kazaları ve bu kazalara bağlı can kayıpları kaçınılmaz hale geldi.” denildi.

KTEMB’nin, kaçak elektrik işleri yapan kişi ve kuruluşlarla mücadele ettiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“2006 yılında yasal yetkiyle donatıldıktan sonra, birlik, sektördeki disiplinin sağlanması için büyük çaba sarf etti. Ancak bu süreçte, KTEMB’ye karşı ciddi tehditler de yapıldı. Birlik başkanı ve yönetim kurulu üyeleri ölüm tehditleri aldı, iş yerleri kundaklandı ve birlik binasına tehdit mektupları bırakıldı. Ancak KTEMB, tüm bu saldırılara rağmen geri adım atmadı ve sektördeki disiplinin sağlanması için mücadelesini kararlılıkla sürdürdü. Bugün gelinen noktada, eğer bu mücadele verilmemiş olsaydı, elektrik enerjisinin tehlikeleri göz önüne alındığında, bugün yaşanan ölümcül kazaların sayısının en az üç katı olabileceği düşünülmektedir.”

“Denetim eksikliği, sorunun kök sebebi”

‘Denetimlerin yetersiz kalması ve yasal düzenlemelerin tam olarak uygulanmamasının’, sorunun kök sebebi olarak öne çıktığı belirtilen açıklamada, elektrik müteahhitliği yetki belgesi olmayan kişilerin elektrik işleri yapmasına izin verilmemesi gerektiğinin yasalarla belirtilmiş olmasına rağmen, denetimlerin yetersiz kalmasının bu kişilerin sektörde faaliyet göstermeye devam etmesine olanak tanıdığı kaydedildi.

“Bu da kaçak elektrik işleriyle doğrudan ilişkili olarak kazaların artmasına neden olmaktadır.” denilen açıklamada, elektrik işlerinde sadece yetki belgesine sahip profesyonellerin çalıştırılması gerektiğinin altı çizildi.

Denetimlerin artırılması talep edilen açıklamada, özellikle temel iş sağlığı ve güvenliği eğitiminden geçmemiş kişilerin elektrik işlerinde çalıştırılmasının yasaklanması ve elektrik işlerinde çalışacak kişilerin mesleki yeterliliklerinin de sorgulanması gerektiği ifade edildi.

“KTEMB üyesi olmayan kişilere elektrik işi yaptırılmamalı”

KTEMB’in açıklamasında, elektrik işlerinde dikkat edilmesi gereken hususlara da yer verildi.

Birlik üyesi olmayan kişilere elektrik işi yaptırılmaması, yapanlar ve yaptıranların yasal olarak suç işlediklerini bilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, kaçak elektrik işleri yapanlar için yasal işlemlerin derhal başlatılması ve en kısa sürede yargı önüne çıkarılması gerektiği vurgulandı.

Temel iş sağlığı ve güvenliği eğitiminden geçmemiş kişilerin elektrik işlerinde çalışmasının yasaklanması, elektrik tesisatlarının, cihazlarının veya çıplak iletkenlerin gerilim altında olduğunun kabul edilerek gerekli güvenlik önlemleri alınmadan hiçbir iş yapılmaması gerektiği belirtilen açıklamada, elektrik işlerinde çalışanların uygun koruyucu ekipmanlar kullanmalarının zorunlu olması, eldiven, baret ve yalıtkan özellikte iş kıyafetleri gibi koruyucu önlemler alınması gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, elektrikli iş ekipmanlarının doğru şekilde kullanılması, yağmurda veya nemli ortamlarda çalışılmaması gerektiği kaydedildi.

Elektrik kazalarının önlenmesi konusunun yalnızca KTEMB’nin değil, tüm toplumun sorumluluğunda olduğu belirtilen açıklamada, yasaların etkin bir şekilde uygulanması ve denetimlerin güçlendirilmesiyle, ölümcül elektrik kazalarının önüne geçilmesi ve daha güvenli bir toplum oluşturulmasının mümkün olacağı belirtildi.