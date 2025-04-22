Dağyolu'nda bugün gerçekleşen kazaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Esentepe-Çatalköy Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, sert ifadelerle yetkililere çağrıda bulundu. Kırok, “Kaç kişi daha ölmeli ki her şeyi bırakıp bu yolu yapalım?” diyerek, yolun acilen düzenlenmesi gerektiğini vurguladı.

Kırok'un, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

“Bugün Araköy (Dağ yolu) yolunda meydana gelen elim trafik kazasında iki vatandaşımız hayatını kaybetmiş, dokuz vatandaşımız ise yaralanmıştır. Bu yaşanan olay hepimizi derinden üzdü. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Hepimizin başı sağ olsun.

Ne yazık ki, bu acı olay yollarımızdaki yapısal eksikliklerin bir kez daha ne denli ciddi sonuçlara yol açabileceğini gözler önüne sermiştir. Uzun süredir yetkililere yaptığımız çağrılara rağmen, artan nüfus ve araç sayısı göz önünde bulundurularak yollarımızın yeniden düzenlenmesi yönünde somut adımlar atılmamıştır.

Çatalköy-Esentepe Belediyesi olarak, Girne Çatalköy yolunun çift şerit çalışmalarına her türlü desteği verdik. Vatandaşlarımızın trafik güvenliğini sağlamak amacıyla “Yol Güvenlik Sistemi” projesini hayata geçirerek, kritik noktalara kamera sistemleri yerleştirdik. Ancak görüyoruz ki sadece belediyelerin çabaları bu sorunların çözümü için yeterli olmamaktadır.

Bu nedenle hükümet yetkililerine bir kez daha çağrıda bulunuyoruz: Ülkemizin en yoğun kullanılan güzergâhlarından biri olan dağ yolu bir an önce tamamlanmalı, riskli ve sorunlu bölgelere kamera sistemleri kurulmalı, gerekli altyapı çalışmaları acilen yapılmalıdır.

Yollarımız, artık sadece ulaşım için değil, yaşam için de güvenli olmalıdır. Bir vatandaşımızı daha yitirmemek adına, bu konuda tüm yetkilileri ivedilikle harekete geçmeye davet ediyoruz.”