“Kabul etmemiz mümkün değil”

Kıbrıs Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, Türk mevkidaşı Hakan Fidan’ın, Kıbrıs doğalgazına yönelik “çözüm olmadan çözüm” şeklindeki İsrail – Lübnan önerisinin kabul edilebilir olmadığını açıkladı.

İsrail ile Lübnan arasında varılan mutabakat kapsamında, diplomatik ilişkisi bulunmayan iki ülke, deniz yetki alanları anlaşmasına varmış durumda.

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, geçtiğimiz günlerde atanmış Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile yaptığı görüşme sonrası, Kıbrıs doğalgazına yönelik Kıbrıs sorunu çözüme kavuşmadan, İsrail – Lübnan modelinde bir paylaşım yoluna gidilmesi önerisinde bulunmuştu.

Öneriye ilişkin Alpha’ya konuşan Kıbrıs Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, “bu tür görüşlerin dile getirilmesinin ilk kez olmadığını, bu öneriyi duymak ilginç olsa da, ortak kullanıma dayanan bir önerinin kendileri tarafından kabul edilmesinin mümkün olmadığını” ifade etti.