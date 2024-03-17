“Kabul edilebilir tek çözüm federasyon”

İngiltere'deki Kıbrıslılar Ulusal Federasyonu, Kıbrıs Türk Demokrasi Derneği ve CTP İngiltere'den bir heyet, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar'ın son temaslarının ardından Kıbrıs sorunundaki son gelişmeleri görüşmek üzere Dışişleri ve Milletler Topluluğu Ofisi Akdeniz Dairesi yetkilileriyle bir araya geldi.

Toplantı sırasında heyet, müzakerelerin mümkün olan en kısa sürede yeniden başlamasının önemini vurguladı ve kabul edilebilir tek çözümün, üzerinde anlaşılan BM çerçevesine dayanan ve uluslararası hukuk ve AB müktesebatına uygun bir çözüm olduğunu vurguladı. Ayrıca adadaki son gelişmeleri ve Birleşik Krallığın, Türkiye'nin, üzerinde mutabakata varılan BM çerçevesinde, BM Güvenlik Konseyi kararlarında tanımlanmış siyasi eşitliğe sahip, iki bölgeli, iki toplumlu bir federasyon çerçevesinde müzakere masasına geri dönmesini sağlayarak müzakerelerin yeniden başlatılmasını desteklemede oynayabileceği kritik rolü tartıştılar.

Heyet, Kıbrıs Ulusal Federasyonu'ndan Christos Karaolis ve Bambos Charalambous, Kıbrıs Türk Demokrasi Derneği'nden Derman Sarachoglou ve Ferdi Süleyman ile CTP İngiltere'den Direnç Özbarış'tan oluştu. Toplantıda, Dışişleri ve Milletler Topluluğu Ofisi'nden ise, Nerys Jones (Akdeniz Dairesi Başkan Yardımcısı), Sheba Rosier (Kıbrıs Masası Başkanı) ve Tom Hinson (Kıbrıs Masası Memuru) yer aldı.