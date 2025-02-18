Kablo hırsızlığından tutuklandı, arabasında uyuşturucu bulundu

Mağusa’da Telekomünikasyon Dairesi Müdürlüğü’ne ait alandan telefon kablosu çalınması olayıyla ilgili 47 yaşındaki A.Ç. tutuklandı, arabasında yapılan aramada uyuşturucu bulundu.

Polisten yapılan açıklamaya göre, şubat ayında meydana gelen olayda, yaklaşık 320 metre uzunluğundaki bakır telefon kabloları çalınırken, meselede zanlı görülen A.Ç., kabloları kasten yakıp hasara uğrattığı sırada suçüstü tespit edilerek tutuklandı.

Bahse konu şahsın kullanımındaki araçta yapılan aramada ise, sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan iki kağıt parçası bulunarak emare alındı.

Girne’de otelde telefon çalan bir kişi tutuklandı

Öte yandan Girne’de faaliyet gösteren bir otelde geçen Cumartesi klozet üzerinde unutulan bir şahsa ait cep telefonu çalındı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı görülen M.S.C.(E-26) tespit edilerek tutuklandı, cep telefonu da tasarrufunda bulunarak emare alındı.

Çatalköy’de yangın

Çatalköy’de dün bir evde muhtemelen faal durumdaki şömine bacasının çatıdaki tahtaları ısıtıp tutuşturması sonucu yangın çıktı.

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken çatıdaki muhtelif tahtalar, plastik lambiriler ile salondaki klimanın iç ve dış ünitesi yanarak zarar görürken, çıkan ısı ve dumandan dolayı salonun duvarları da islendi. (tak)