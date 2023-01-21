K-PET istasyonları yeniden yakıt vermeye başladı

K-PET istasyonlarında hafta başında patlak veren yakıt sıkıntısı, bugün öğlen saatlerinde giderildi.

Sosyal medya hesaplarından açıklama yapan pek çok K-PET istasyonu, bugün 14.30 itibari ile benzin tedarikin gerçekleştiğini duyurdu, istasyonlar yeniden yakıt vermeye başladı.

K-PET’e akaryakıt tedarik eden geminin Kıbrıs’ın kuzeyine ulaşmakta gecikmesi sonucu, hafta başından bu yana K-PET istasyonlarında yakıt bulunmuyordu.

Geminin, kötü hava şartları nedeniyle geciktiği açıklanmıştı.

Tedarikte yaşanan gecikme nedeniyle K-PET isyasyonları yakıt satışını durdurmuş, araç sahipleri ALPET istasyonlarına akın etmişti.

Geminin bugün K-PET tesislerine ulaştığı ifade ediliyor.