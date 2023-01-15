Kıbrıs Türk Sinema Televizyon Derneği tarafından organize edilen SİNEVİZYON Uluslararası Film Festivali'nin uluslararası jüri üyeleri belli oldu.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, SİNEVİZYON Uluslararası Film Festivali’nin beşincisi, "Kubilay Cicibaba" anısına düzenlenecek ve 3 kısa film, 3 belgesel ile 7 kategoride Televizyon ödülleri sahibini bulacak.

5. SİNEVİZYON Uluslararası Film Festivali'nin film ödülleri Kıbrıs Türk Kültür Derneği Antalya Şube’si organizasyon başkanlığında, Antalya’da düzenlenecek olan törende verilirken, televizyon ödülleri KKTC’de gerçekleştirilecek olan törende verilecek.

Başvuru gelirleri Altın Patiler Derneği’ne verilecek olan SİNEVİZYON U.F.F.’nin uluslararası jüri üyeleri şöyle;

“Ana jüri; Ertaç Hazer – KKTC , Mehmet İnan – KKTC, Şafak Yolcu – KKTC, Öğr.Gör.Mert Yusuf Özlük – KKTC, Yrd.Doç.Dr. Muharrem Özdemir – KKTC, Yrd.Doç.Dr. Sevilay Ören – KKTC, Burcan Önal –Türkiye, Hayri Çölaşan – Türkiye, Prof.Dr.Sedat Benek – Türkiye.

Ön Jüri; Sadık Kayrakçı – KKTC, Öğr.Gör.Hıdır Veysel K. Aras – KKTC, Ali Merdan Doğan – KKTC, Ernesto Vergara – Estonya, Pol Diggler – İspanya, Rufat Alizade – Azerbaycan, Barzan Rostami – İran, Yavuz Üçer – Türkiye, Batuhan Yiğit – Türkiye.”

Başvuruları 30 Nisan 2023'e kadar devam edecek yarışmaya, başvurular filmfreeway.com/sinevizyon sitesinden kabul ediliyor.

Detaylı bilgi almak isteyenlerin Kıbrıs Türk Sinema Televizyon Derneği’nin sosyal medya hesaplarından veya elektronik posta adresi üzerinden iletişime geçebileceği açıklandı.