Julian Assange için Kıbrıslılar İnisiyatifi: “Assange derhal serbest bırakılmalı”

Avustralyalı gazeteci ve aktivist Julian Assange’ın süregelen tutukluluğunun yasadışı ve anti-demokratik olduğunu vurgulayan Julian Assange için Kıbrıslılar İnisiyatifi, 16 Mayıs günü Kıbrıs’ın güneyindeki Gazeteciler Sendikasında düzenledikleri panelde Assange’ın derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Wikileaks platformu kurucusu gazeteci ve aktivist Julian Assange, 2019 yılından bu yana İngiltere’de yüksek güvenlikli Belmarsh hapishanesinde tutuluyor. Wikileaks aracılığıyla 2011 yılında sızdırılan savaş suçu belgeleri ile ilgili olarak 175 yıla varan hapis istemiyle ABD'ye iade edilme tehlikesiyle karşı karşıya kalan ve iade talebi 20 Nisan'da İngiliz mahkemesi tarafından onaylanan Assange, konuyla ilgili İngiliz makamları tarafından verilecek son kararı bekliyor.

Julian Assange için Kıbrıslılar Inisiyatifi, Kıbrıs kamuoyunu Assange davası hakkında bilgilendirme ve harekete geçirme amacıyla bir araya gelen yurttaşların ve insan hakları aktivistlerinin oluşturduğu bağımsız, kapsayıcı ve proaktif bir grup. İnisiyatif, 16 Mayıs Pazartesi günü düzenlediği panelde Assange serbest kalana kadar sesini daha çok yükseltme ve daha etkin bir lobi oluşturma yönündeki kararlılığını bir kez daha ifade etti.

Julian Assange için Kıbrıslılar İnisiyatifi’nin düzenlediği panelin moderasyonunu üstlenen gazeteci Soula Hadjikyriakou, açılış konuşmasında Assange davasının hepimizi ilgilendiğini ve herkesin Assange’ı desteklemesi gerektiğini, çünkü basın özgürlüğünün demokrasinin temel taşı olduğunu belirtti. Hadjikyriakou özellikle gücün kötüye kullanıldığı durumlarda vatandaşların bunu bilme hakkının olduğunu ve bu durumlarda şeffaflığın hakim olması gerektiğini söyledi.

Panelde söz alan Kıbrıs Gazeteciler Sendikası (Ένωση Συντακτών Κύπρου) başkanı Yiorgos Frangos, Assange’ın ABD’ye iade edilmemesi gerektiğini vurgulayarak, dünya çapında onlarca gazeteciler teşkilatının ve Sınır Tanımayan Gazeteciler ile Uluslararası Af Örgütü de dahil olmak üzere pek çok kuruluşun Assange’ı savunduğunu ve onun yanında olduklarını belirtti. Frangos, “Assange serbest bırakılmalı, tüm dünya için önemli olan, tüm insanlığın çıkarına olan ve herkesin önem verdiği tüm bilgilerin serbest kalması gerektiği gibi” diye ekledi.

Kalabalık bir izleyici topluluğunun katıldığı paneldeki konuşmacılar arasında sosyolog Andreas Panayiotou, siyaset bilimci Stavros Tombazos ve insan hakları avukatı Nicoletta Charalambidou bulunuyordu.

Panayiotou, konuşmasında Assange davasıyla ilgili olarak dünya genelindeki güç ilişkilerini analiz etti ve Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden sonra AB’nin iki Rus TV kanalına ambargo uyguladığına dikkat çekti. Assange’ın ve Assange davasının toplumsal açıdan kilit rol oynadığını vurgulayan Panayiotou, savaş suçlarını halka duyuran bir aracı olarak Assange’ın hapsedilmesinin herkes açısından kuşku uyandırıcı olduğunu belirtti ve modern dünyada gerçeğin ve rasyonelliğin yalnızca diyalog yoluyla mümkün olabileceğini ekledi.

Panelin konuşmacılarından siyaset bilimci Tombazos, ABD’li gardiyanların Irak hapishanelerinde işledikleri korkunç savaş suçları yüzünden yalnızca birkaç ay hapse mahkum edilirken, bu suçları halka duyuran Assange’ın 18 ayrı suçlamayla 175 yıla kadar hapis cezası alma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığına dikkat çekerek şunları söyledi: “İşkence yaptığınızda birkaç ay hapis cezası alıyorsunuz, ama bu işkenceleri halka duyurduğunuzda 175 yılınızı hapiste geçirme riskiyle karşı karşıya kalıyorsunuz”. Tombazos, Fransız Sarı Yelekliler hareketine de referansta bulunarak, sosyal eşitsizlikler sosyal çatışmalara dönüştüğünde otoriterliğin ve polis devletlerinin güç kazandığını vurguladı.

Konunun insan hakları ihlalleri boyutunu gündeme getiren Charalambidou ise Assange’ın İngiltere’deki gözaltı koşullarının “insanlık dışı ve alçaltıcı” olduğuna dikkat çekerek Assange’ın sürekli ABD gizli servisinin gözetimi altında tutulduğunu ve sağlık hizmetlerine doğrudan erişiminin tamamen engellendiğini vurguladı. Charalambidou, Assange mahkemeye çıkarıldığında “sanki dünyanın en kötü ve en tehlikeli suçlusuymuş gibi cam bir kafeste tutulduğunu” da sözlerine ekledi.

Charalambidou, Assange’ın avukatlarıyla iletişim gizliliğinin ihlal edildiğini, Ekvator Büyükelçiliğinde geçirdiği yedi yıl süresince tüm belgelerinin ve avukatlarıyla tüm görüşmelerinin alıkonulduğunu ve ABD Gizli servisine teslim edildiğini vurgulayarak bu durumun en başta avukatla olan mahrem bilgilerin bu şekilde paylaşılmasının gizlilik hakkını tamamen ihlal ettiğini belirtti.

* Bu yazı Iole Damaskinos tarafından 17 Mayıs 2022 tarihinde Cyprus Mail’de yayımlanan etkinlik raporundan alınan bilgilerle derlenmiştir.

https://cyprus-mail.com/2022/05/17/nicosia-event-calls-for-release-of-assange/

Yenidüzen için çeviren: Derya Yüksek