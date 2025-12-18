Juju'nun davasında “aynı avukat” tartışması

Recep DAL

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne Kadın Kolları eski Başkanı ve kamuoyunda “Juju” olarak bilinen Fatoş Ünal, sahte diploma soruşturması kapsamında yeniden hakim karşısına çıkarıldı. Güzelyurt Kaza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tanık Mehmet Altuntaş da hazır bulundu.

Saat 11.00’da başlaması planlanan duruşma, 14.15’te başladı. Duruşmanın başında Savcı Damla Güçlü, mahkemeye önemli bir beyanda bulundu. Savcı Güçlü, benzer bir soruşturma kapsamında yargılanarak 15 yıl hapis cezasına mahkûm edilen Serdal Gündüz ile Fatoş Ünal’ın avukatının aynı kişi olduğunu, her iki dosyada da avukat Doğa Zeki’nin görev yaptığını ifade etti.

Savcı, birbiriyle bağlantılı dosyalarda aynı avukatın sanıkları temsil etmesinin ilgili yasal maddeler kapsamında menfaat çatışması oluşturabileceğini belirterek, bu durumun hukuki açıdan değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Serdal Gündüz'ün yargılandığı dava kapsamında Fatoş Ünal Juju'ya sahte diploma verdiğini itiraf ettiğini belirten Savcı, bu durumun sakıncalı olduğunu, mahkemenin müdahale etmesi gerektiğini kaydetti.

Avukat Doğa Zeki, savcının beyanına katılmadığını, mahkemenin uygun görmesi halinde görevine devam edeceğini ve ilgili madde doğrultusunda müvekkiliyle durumu değerlendireceğini aktardı.

Yargıç Nuray Necdet ise yapılan beyanı dikkate alarak, avukat Doğa Zeki ile sanık Fatoş Ünal’ın söz konusu durumu kendi aralarında değerlendirmesi ve konunun araştırılması amacıyla davanın ertelenmesine karar verdi. Mahkeme, duruşmanın 8 Ocak 2026 tarihinde saat 11.00’da devam etmesine hükmetti.