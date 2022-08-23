Jilet, diş macunu, tıraş köpüğü “kur farkına” rağmen güneyde daha ucuz

Fehime ALASYA

Türk Lirası’nın değer kaybı sonrasında kuzey ile güneydeki alışveriş dengelerinin değişmesine rağmen, bazı ithal ürünler yine de güneyde daha avantajlı…

Jilet, diş macunu, tıraş köpüğü, kadın pedi çeşitleri ve bazı alkollü içeceklerde fiyatlar güneydeki cazibesini hala korumaya devam ederken, yerli üretimde süt ve süt ürünleri güneyde cep yaktı.

Marketteki ithal ürünlerden Gillette Blue II- 5’li seri güneyde 54 TL iken kuzeyde bu rakam 64 TL. Diş macunu ürünlerinde ise birçok marka güneyde daha ucuz. Sensodyne diş macunu güneyde 72 TL iken kuzeyde 117 TL’yi aştı. Bir diğer diş macunu çeşidi Parodantax ise güneyde 77 TL iken, kuzeyde 90 TL olarak reyonlarda yer aldı.

Kuzey ile güney arasındaki bazı ithal ürün fiyatlarında dikkat çeken bir diğer kalem ise kadınların kullandığı ped çeşitlerinde görüldü. Günlük koruma pedleri güneyde 40 TL iken, kuzeyde 51 TL.

Şarapta kuzey-güney farkı 37 TL!

Alkollü içeceklerde şarabın kuzeye göre çok daha uygun fiyatta olduğu gözlemlendi. Buna göre; kuzeyde 95 TL reyonlarda yer alan, bazı marketlerde 100 TL’yi aşan Mateus şarap, güneyde 58 TL.

Coca cola güneyde cep yakıyor…

Alkolsüz içeceklerden ise coca cola zero sugar ürününün fiyatı güneyde 13 TL’yi aşarken, kuzeyde 8 TL olarak buzluklarda yer aldı.

Süt ürünleri güneyde ateş pahası!

Kıbrıs’ın kuzeyi ile güneyi arasındaki ithal ürünlerin yanında yerli üretim olan bazı süt ürünlerinde çok fazla fiyat farkı görüldü. Hellimin kilosunda 65 TL fiyat farkı olduğu dikkat çekti, hellimin güneydeki kilosu 241 TL iken, kuzeyde 176 TL olarak market raflarında yer aldı. 1 litre pastörize sütün güneyde 23 TL’yi aştığı kuzeyde ise en fazla 20 TL’ye çıktığı dikkat çekti.

İthal peynirde kuzey ucuz…

İthal peynirde ise güneydeki fiyatlar kuzeye göre yüksek kaldı. Güneyde 200 gramı 68 TL olan Kerrygold peynir, kuzeyde 51 TL.