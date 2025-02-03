“Jet Skandalı raporuna üç yıldır yanıt alamıyoruz”

Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Ürün Solyalı, Meclis kürsüsünde yaptığı konuşmada, yönelttikleri yazılı sorulara yanıt alamadıklarını belirterek, bu durumun ciddi bir sorun teşkil ettiğini ifade etti.

Solyalı, yazılı soruların kolay ulaşılabilecek cevaplar içerdiğini ancak yanıt gelmemesinin, toplumdan bir şeylerin saklandığı anlamına geldiğini söyledi. "Üç yıl boyunca suç ortaklığına imza atılan kararlara şahit olduk, hatta suça teşvik edilen alanlar yaratıldı. Yazılı sorularımıza yanıt verilmemesinin başka bir anlamı olamaz." dedi.

Özellikle "belirli suçlara imza atılan icraatlar" hakkında sordukları soruların yanıtsız kaldığını ifade eden Solyalı, "Jet Skandalı raporunu uzun süredir soruyoruz. Başbakanın zanlı durumunda olduğu bu meseleye dair üç yıl geçmesine rağmen ne polisten ne savcılıktan ne de başbakandan bir yanıt alabildik." diye konuştu.

Bu konunun hâlâ Meclis gündeminde olduğuna vurgu yapan Solyalı, "Bundan utanması gereken bir başbakan, buna cevap vermeyi geciktiren bir Polis Genel Müdürlüğü ve takibini yapmayan bir Başsavcılık söz konusudur." ifadelerini kullandı.

“Ülkenin gerçek nüfusu nedir” sorusuna da yanıt alamadıklarını anlatan Solyalı, vatandaş sayısı nedir sorusunun da yanıtsız kaldığını belirtti.

"Verilen vatandaşlıklarda mühür dağılımı nedir?" sorusuna yanıt alamadıklarını dile getiren Solyalı, yurt dışındaki vatandaşların sayısı nedir sorusuna da cevap gelmediğini ifade etti.

Ürün Solyalı, İçişleri Bakanlığı'na yönelttikleri birçok sorunun cevapsız kaldığını, Büyükkonuk Belediyesi’ne yapılan bağış konusundaki sorularına da yanıt alamadıklarını kaydederek, sorularına yanıt beklediklerini ifade etti.