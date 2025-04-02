Jazz Quartet konserleri artık gelenekselleşti

Murat OBENLER

Geçtiğimiz yıllarda düzenli olarak gerçekleştirdiği caz geceleriyle cazseverlerin de uğrak yeri olan Rüstem Kitabevi’nde vokal ve gitarda Süleyman Akosman (Todds), bas gitarda Cahit Kutrafalı, gitarda Erkan Erzurumlu ve vurmalılarda Erkan Sönmez’den oluşan Jazz Quartet tarafından verilen caz konserleri artık geleneksel bir hal aldı.

Her birkaç ayda bir Rüstem Kitabevi’nin keyifli ortamında sahne alan ikisi İstanbul’dan katılan ikisi de Kıbrıs’ta yaşayan sanatçılardan oluşan dörtlü yine caz müziğinin en beğenilen parçalarını icra ettiler.

Caz dünyasında her geçen gün kendisini biraz daha kabul ettiren ve dinleyici kitlesi artan JAZZ 4tet yine herkesin gönlünde taht kurdu. Hem adanın kuzeyi hem de güneyinden ve birçok milletten hayrana sahip olan grubun konserini Fikri Karayel, Deniz Tekin, Hatice Tezcan gibi ünlü isimler de takip etti.