Jasmine Court Otel’in yıldız sayısı düşürüldü

Turizm Bakanlığı bünyesindeki Oteller Encümeni Toplantısında, Girne’deki Jasmine Court Otel’in yıldız sayısının 5’ten 4’e düşürülmesine karar verildi.

Söz konusu kararda, otel yönetiminin 17 Kasım 2022 tarihinden bu yana, 5 yıldız için tamamlaması gereken eksiklikler konusunda uyarıldığı ancak herhangi bir adım atılmadığı ifade ediliyor.

Bir dönemin gözde otellerinden olan Jasmine Court, 2014 yılı itibariyle ekonomik sorunlarla gündeme gelmeye başlamış, hatta 100’e yakın otel personeli maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle önce TC Elçiliği’ne ardından da Çalışma Bakanlığı’na yürümüştü.

Bu süreçte otelin yıldız sayısı 5’ten 3’e düşürülmüş, daha sonra yapılan restorasyon çalışmalarıyla yıldız sayısı tekrardan 5’e yükselmişti.

Otel son olarak, mülkiyet konusunda yaşanan sıkıntılarla gündeme gelmişti.

Otelin uluslararası mülkiyet anlamında yasal ve ilk sahibi olduğunu iddia eden uluslar arası banka “Bank of Scotland” Taşınmaz Mal Komisyonu’na başvurmuş ve 22.7 milyon Sterlin tazminat kazanmıştı.

Öte yandan, YENİDÜZEN muhabiri geçtiğimiz yıl otelin son halini görüntülemiş ve Jasmine Court’un casino ve restoranını kapattığını gözlemlemişti.

Resmi Gazete’de yayımlanan Oteller Encümeni’nin Jasmine Court kararı şöyle: