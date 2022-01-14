Japon sineması 4 filmle Kıbrıs’a uğrayacak

Murat OBENLER

Japon Sineması 4 filmlik seçki ile Kıbrıs’a geliyor. Japonya'nın Kıbrıs Büyükelçiliği, Japonya ile Kıbrıs arasındaki 60 yıllık diplomatik ilişkileri yıl içerisinde çeşitli etkinlikler düzenleyerek kutlamaya hazırlanırken bu kutlamaları sinema ile başlatıyor. Bu çerçevede Japonya Vakfı’nın da izniyle Ocak ayı sonundan Şubat ayı başına kadar Japon Film Gösterimleri yapacak. Kıbrıs'ta her yıl düzenlenen film gösterimlerinden ayrı olarak ilk kez Lefkoşa'nın yanı sıra Limasol'da bir gösterim yapılacak. Toplamda 4 filmin(Japonca dilinde/İngilizce altyazılı) birer kez Kıbrıstaki sinemaseverlerle buluşacağı gösterimler ücretsiz olurken Covid-19 uygulamaları çerçevesinde sınırlı sayıda seyirci ile gerçekleştirilecektir.



Filmler

“Bento Harassment”

18 Ocak, Gösterim: 19:00, Giriş: 18:30

Cine Studio, University of Nicosia Ana Kampüsü

Konu: Güzel mavi suları ve yemyeşil dağları olan küçük bir Japon adası olan Hachijojima, bekar bir anneye ve “isyan evresinden” geçen liseli kızına ev sahipliği yapmaktadır. Eskiden ona “Anne” diyen kız şimdi onu tamamen görmezden geliyor ve ona konuşulduğunda bile cevap vermiyor. Bıkkın anne, kendisini utandırmak için silah olarak “bentos”u (ev yapımı kutulu öğle yemekleri) kullanarak intikam peşindedir.

“Mentai Piriri”

25 Ocak, Saat: 19:00, Giriş: 18:30

Cine Studio, University of Nicosia Ana Kampüsü

Konu:Toshiyuki ve Chiyoko, Hakata şehrinde "Lucky Grocers" adlı küçük bir bakkal işletiyor. Toshiyuki, büyüdüğü Busan'da yediği, bol baharatlı morina yumurtası "mentaiko"yu yeniden üretmek için günler ve geceler harcıyor. Bir gün Toshiyuki, yırtık pırtık giysili bir kızı, mağazasından bir ürün çalmaya çalışırken görür. O aslında oğlunun sınıf arkadaşıdır ve Toshiyuki, anne ve babasını savaşta kaybettiğini ve okul gezisi için bir sırt çantası ve bir çift ayakkabı alacak parası olmadığını öğrendiğinde, Toshiyuki ona bir şekilde yardım etmeye karar verir... Fukuoka'nın ünlü yerel yemeklerini yaratan bir adam hakkında gerçek bir hikaye olan bu film, savaş sonrası dönemde ekonomik geçiş ve büyümede hayatta kalmak için mücadele eden insanları anlatıyor.

“Finding Calico”

1 Şubat , Saat:19:00, Giriş: 18:30

Rialto Tiyatrosu, Limasol

Konu:Kyoichi Morii, sevgili karısını kaybetmiş ve şimdi yalnız yaşayan huysuz emekli bir müdürdür. Huysuz ve mesafeli karakteri yıllar içinde kendini kasabanın yerlilerinin çoğundan uzaklaştırdı. Karısının beslediği sokak kedisi Mie, Morii'nin tek düzenli ziyaretçisidir. Morii, kedileri de insanlardan daha fazla sevmiyor ve Mei'yi her gördüğünde onu kovalıyor.

Bir gün Mie aniden onu ziyaret etmeyi bırakır ve Morii bunu fark eder. Merakı sonunda endişeye dönüşür ve kayıp kediyi aramaya karar verir. Macerası boyunca Morii, geçmişinin insanlarıyla yeniden bağlantı kurar ve karısına karşı hiçbir zaman cesaret edemediği ya da ona açıklayamadığı derin sevgisiyle yüzleşmek zorunda kalır.

“The Takatsu River”

9 Şubat , Gösterim: 19:00, Giriş: 18:30

Cine Studio, University of Nicosia Ana Kampüsü

Konu: Manabu Saito bir dağda bir çiftlik işletiyor. Kabuki'nin kökeni olduğu söylenen 'KAGURA' dansı, yerel halkın gurur kaynağıdır. Oğlu Tatsuya, Kagura antrenmanını atlamaya meyilli olduğu için Manabu, oğlunun birçok genç gibi bölgeyi terk edeceğinden endişe ediyor. Gençlerin şehirlere akın etmesi nedeniyle nüfus azalması bölgedeki en büyük sorunlardan biridir. Sonuç olarak sadece Kagura değil, Japonya'ya özgü birçok gelenek ve zanaatın aktarımının devam etmesi kritik bir durumdadır. Bu durumun ortasında, tüm mezunları son atletik buluşmada toplamaktan ve her yılın sınıf toplantılarını aynı anda düzenlemekten söz ediliyor. Manabu, Tokyo'da bir avukat olan Makoto'nun sınıf toplantısı için geri gelmesi konusunda ısrar ediyor. Makoto'ya, Takatsu Nehri'nin üst akıntısında devam eden tatil köyleri geliştirme görüşmeleri hakkında danışır. Makoto, bunun bölgedeki ekonomik gelişmeyi tetikleyeceğini söylüyor, ancak Manabu itiraz ediyor ve onu Takatsu Nehri kıyısına götürüyor. Uzun süredir memleketinden uzakta olan Makoto, babasını bankta ayakta dururken görür. Ve sonra, Makoto sadece Manabu'nun bildiği belli bir sırrı öğrenir.