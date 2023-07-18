Jant üzerinden çıkan lastik yayaya çarptı

Lefkoşa'da dün gerçekleşen trafik kazasında 24 yaşındaki Esraa Ataalmanan Fadlalmola Ahmed yaralandı.

Polis Basın Subalığı'ndan verilen bilgiye göre, Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde dün 11.00 sıralarında 49 yaşındaki Adrurrahman Şükrüler'in kullandığı TRE 736 plakalı TIR aracın sol arka lastiği janttan ayrılarak yola savruldu. Savrulan lastik, o sırada kaldırım üzerinde yaya olarak bulunan 24 yaşındaki Esraa Ataalmanan Fadlalmola Ahmed'e çarptı.

Kaza sonucu yaralanan yaya Esraa Ataalmanan Fadlalmola Ahmed, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.