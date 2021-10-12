Jack Hirschman şiirle anılacak

Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği, Dünya Şiir Hareketi’nin çağrısıyla pek çok ülkeyle birlikle birlikte, yakın zamanda yitirdiğimiz Amerikalı Şair ve Aktivist, Jack Hirschman anısına bir gece düzenliyor.

Dünya Şiir Hareketi’nin kurucuları arasında da olan ve Kızıl Şair olarak anılan Hirschman, Ernest Hemingway’in kendisine yazdığı bir mektup, akademisyen olduğu yıllarda Jim Morisson’un hocası olması, Beat Hareketi şairleri ile yakın ilişkileri nedeniyle şiir dünyasında iyi bilinen bir şairdir. Hirschman ayrıca şiiri sokaklara taşıyan şair olarak biliniyor. Bir savaş karşıtı olan Hirschman, Amerika’da yoksullar ve evsizler için mücadele vermesiyle de tanınıyor.

13 Ekim 2021 tarihinde, Işık Kitabevi'nde, saat 19.00'da başlayacak gecede, Jack Hirschman’la ilgili bir belgesel gösterilecek ve KSYB üyelerinin çevirdiği Jack Hirschman şiirleri okunacak.