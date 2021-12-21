İzzigil'in ahşap oyma sergisi yarın açılıyor
Nilüfer İzzigil'in “Geçmişe Açılan Yolculuk” ismini verdiği ahşap oyma sergisi yarın açılıyor.
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Nilüfer İzzigil'in “Geçmişe Açılan Yolculuk” ismini verdiği ahşap oyma sergisi yarın açılıyor.
Lefkoşa, İsmet Vehit Güney Sergi Salonu’nda saat 18.00’de açılacak sergi 24 Aralık’a kadar 09.00-16.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.
İzzigil, HASDER iş birliğinde açacağı sergi için, “Kıbrıs’ın eşsiz kültürel tarihine tanıklık eden kapıların ahşapla buluşmasına davetlisiniz…” ifadelerini kullandı.
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Etiketler : ahşap oyma sergi, Nilüfer İzzigil, “Geçmişe Açılan Yolculuk”