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İzzigil'in ahşap oyma sergisi yarın açılıyor

İzzigil'in ahşap oyma sergisi yarın açılıyor

Nilüfer İzzigil'in “Geçmişe Açılan Yolculuk” ismini verdiği ahşap oyma sergisi yarın açılıyor.

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Nilüfer İzzigil'in “Geçmişe Açılan Yolculuk” ismini verdiği ahşap oyma sergisi yarın açılıyor.

Lefkoşa, İsmet Vehit Güney Sergi Salonu’nda saat 18.00’de açılacak sergi 24 Aralık’a kadar 09.00-16.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

İzzigil, HASDER iş birliğinde açacağı sergi için, “Kıbrıs’ın eşsiz kültürel tarihine tanıklık eden kapıların ahşapla buluşmasına davetlisiniz…” ifadelerini kullandı.

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