İzole olan Besim, hastanede tedaviye alındı

Bir süredir ‘temaslı’ olduğu gerekçesiyle izole olan eski Sağlık Bakanları’ndan Filiz Besim, COVID-19 semptomları göstermeye başladığı gerekçesiyle hastanede tedavi altına alındı.

YENİDÜZEN’e konuşan Besim, “Annemin temaslısıydım, kendimde bir takım bulgular tespit edince hastaneye geldim, henüz PCR testi sonucum çıkmadı ama tomografide bazı şeyler görüldü. Covid-19 tedavisi görmeye başladım.” dedi.

Besim, sosyal medya hesabından geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada COVID-19 temaslısı ve izole olduğunu paylaşmıştı.

Besim, paylaşımında şunları dile getirdi:

“Çok değerli dostlarım arkadaşlarım, ailem ve beni merak eden herkes. Biliyorsunuz daha önce temaslı olduğumu ve izole olduğumu yazmıştım. Bu sabah hissettiğim birtakım bulgular nedeniyle hastaneye geldim. Yapılan tetkikler sonucu sağlığın melekleri hastanede olmam gerektiğine karar verdi. Birçok telefona ve mesaja bakamadım. Ama merak etmeyin gayet iyiyim.

Tüm sağlık çalışanlarının alnından öpüyorum. Ne olur herkes kendine çok iyi baksın.

Söz veriyorum her gün yazacağım. Sağlıkla kalın.”