“İzlenimim, herkesin ilerlemek istediği yönünde”

BM genel sekreterinin kişisel elçisi Maria Angela Holguin, bu sabah Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis ile görüştü; görüşmeyi "yapıcı" olarak nitelendirdi.

Holguin, başkanlık sarayındaki bir buçuk saatlik toplantının ardından yaptığı açıklamasında, “Kıbrıs'a ilk ziyaretimde de söylediğim gibi sivil toplum kuruluşlarından, özel sektörde çalışan kişilere kadar herkesi dinliyorum. Pek çok toplantıya katıldım ve izlenimim herkesin ilerlemek istediği yönünde" dedi.

“Keşke liderler, konuştuğum insanları dinlese” diyen Holguin, "Liderlerin uluslararası toplumun desteğini göreceğini ve ilerlemek için her şeyi yapacağını umuyorum" ifadelerini kullandı.

Holguin, Hristodulidis ile görüşmesinin ardından, Kıbrıslı Türk “lider” Ersin Tatar ile görüşmek üzere Kıbrıs’ın kuzeyine doğru yola çıktı. Güneydeki haber kaynakları, Holguin’in Hristodulidis ile bir sonraki görüşmesinin, Kıbrıs'tan ayrılmadan bir gün önce, 13 Mayıs'ta gerçekleşeceğini aktarıyor.

Salı günü adaya gelen Holguin, Pazartesi günü ise Ankara'da Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmüştü.