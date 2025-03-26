İzinsiz ikamet eden 2 kişi tutuklandı
Ülke genelinde yapılan denetim ve kontrollerde izinsiz ikamet ettiği tespit edilen 2 kişi tutuklandı.
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Ülke genelinde yapılan denetim ve kontrollerde izinsiz ikamet ettiği tespit edilen 2 kişi tutuklandı.
Polis Basın Bültenine göre, şahıslar aleyhinde yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.
Yıldırım’da yaşanan tartışmada 1 kişi tutuklandı
Yıldırım’da 41 yaşındaki M.Ç. dün inşaatında çalışan MD.J.H. (E-38) ile tartışıp, kendisine küfür ettiği gerekçesiyle iterek yere düşürdü ve el bileğinin kırılmasına neden oldu.
Olayın ardından M.Ç. tutuklandı. Soruşturma sürüyor.
Lefkoşa’da uyuşturucu madde ele geçirildi
Lefkoşa’da A.K.O. (E-36) isimli şahsın ikametgahında dün yapılan aramada, içerisinde hintkeneviri kalıntıları olduğu düşünülen öğütücü ve ucu yanık sarma sigara ele geçirildi.
Polis, ismi geçen şahsı tutuklarken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
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