İzcan: “KIB-TEK’in peşkeş çekilmesini engellemeliyiz”

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, “Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (KIB-TEK), peşkeş çekilmesini engellemeliyiz” dedi.

İzcan yaptığı yazılı açıklamada, Ercan Havalimanı sahibi Emrullah Turanlı’nın, 92 Milyon TL’yi bulan elektrik borcunun ödenmemesinin “hırsızlık” olduğunu ileri sürerek, vatandaşın borcunun 675 TL’ye ulaşması durumunda otomatik olarak elektriğinin kesildiğini kaydetti.

Ercan Havalimanı’nın elektrik enerjisini kesmek isteyen Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) yetkililerinin karşısına yüzlerce polis konulmasını eleştiren İzcan, “demokrasicilik” oynayarak sorunları çözmenin mümkün olamayacağını savundu.

İzzet İzcan, “Kıbrıs Türk Hava Yollarında yaptıklarını, KIB-TEK’te de yapmak için yoğun bir çaba sarf edilmektedir” dedi.

Halkın malı olan KIB-TEK’in eksikleri giderilerek, kuruma sahip çıkılması gerektiğini kaydeden İzcan, mücadele çağrısı yaptı.