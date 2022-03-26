İyigün yeniden Başkan

Orman Mühendisleri Odası başkanlığına yeniden Ahmet İyigün seçildi.

KTMMOB Orman Mühendisleri Odası’nın 2022-2024 Dönemi Olağan Genel Kurulu dün yapıldı. Divan Başkanlığını Nurettin Alaçam, Divan Sekreterliği görevlerini Salih Güneş ve Asım Yırık’ın yaptığı Genel Kurulda Oda Başkanlığına yeniden Ahmet İyigün getirildi.

OMO Yönetim Kurulu üyeliklerine de Ercan Poyraz, Mehmet Kutlar, Zorlu Yıkıcı ve İlkay İlseven seçildi. Denetleme Kurulu Musa Erkanat ve İlhan Yoldağ ile oluşturuldu.