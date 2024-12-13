“İyi olmayan yönetimin denetlenmesinde zafiyet var”

Ombudsman bütçesi üzerine ilişkin söz alan CTP milletvekili Ürün Solyalı, iyi idare için bağımsız denetçilerin görevlerini yapabilmesi gerektiğini vurguladı.

Soyalı, Ombudsman'ın bağımsız ve özerk yapısının güçlendirilmesi, kurumsal, fiziki yapısının iyileştirilmesi, buradaki denetçi sayısının artırılması gerektiğini belirterek, bu konusunda verilen sözlerin yerine getirilmediğini söyledi.

“Ülkede iyi bir yönetim yok, iyi olmayan yönetimin denetlenmesinde de zaafiyet var” diyen Solyalı “Bu bağımsız kurumlar bizim için önemli. Yolsuzlukların, raporlamaların, kötü tecrübelerin olduğu bu dönemde denetimlerin geciktirilmeden yapılması önemli” ifadelerini kullandı.

Solyalı, ülkede ciddi insan hakları ihlalleri olduğunu ve yasal alt yapı eksiklikleri nedeniyle Ombudsmanın gereken hareketi gösteremediğini söyledi.

Ombudsmanın rapor sonuçlarının etkin olmasının da önemli olduğunu kaydeden Solyalı, Meclis’te bu komitenin çalıştırılmadığını ifade ederek, “Verilen sözlerin tutulup tutulmayacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz” diye konuştu.

Solyalı, komitede Ombudsman bütçesinin oy birliğiyle geçirildiğini de anımsatarak, “Tüm alanlarda etkin ve yaptırım gücü olacak Ombudsmana gerekli desteği vermek parlamentonun sorumluluğu olmalı” dedi.

Görüşmelerin ardından Ombudman bütçesi oy birliğiyle kabul edildi.