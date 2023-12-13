İyi ki YENİDÜZEN var

YENİDÜZEN Gazetesi, 48’inci kuruluş yıldönümünü çalışanlar ve yazarların katıldığı bir etkinlik ile kutladı.

YENİDÜZEN Gazetesi’nde düzenlenen mütevazı resepsiyonda bir kez daha Kıbrıs için barış, basınımız için özgürlük mesajları verildi, YENİDÜZEN’in bu süreçteki rolüne dikkat çekildi.

Etkinliğin sunumunu yapan Gazeteci Serkan Soyalan gazetenin tarihinden bahsettiği konuşmasında “YENİDÜZEN hâlâ umuttur. Barıştır, sevgidir, mücadeledir YENİDÜZEN… YENİDÜZEN genç gazeteciler için okuldur. YENİDÜZEN, ‘doğru, etik ve özgür’ gazeteciliktir. YENİDÜZEN, Kıbrıs’tır, yani sevdamızdır; kimi zaman canımızın yandığı ama çoğu zaman gözlerimizin ta içinin güldüğü yerdir; memleketimizdir” ifadelerini kullandı.

Etkinlikte 48’inci yıl pastasını en genç personel Emre Denizalp kesti, gazete çalışanları da eşlik etti.

Mert Özdağ: “Tarafız ve taraflılığımızla gurur duyuyoruz”

Kutlama etkinliğinde kısa bir konuşma yapan Genel Müdür ve Genel Yayın Yönetmeni Mert Özdağ, YENİDÜZEN’in medyadaki önemine işaret etti, 48 yıllık mücadeleden bahsetti.

“Tarafız ve taraflılığımızla gurur duyuyoruz” diyen Özdağ YENİDÜZEN’in barıştan, demokrasiden, insan haklarından hukukun üstünlüğünden ve Kıbrıs sorununun çözümünden yana taraf olduğunun altını çizdi.

Mert Özdağ, YENİDÜZEN’e çok daha fazla sahip çıkılması gereken bir dönemden geçildiğine işaret etti. Özdağ, YENİDÜZEN’deki nitelikli çalışan kadrosunun tüm sorunların üstesinden gelecek özellikte olduğunun da altını çizdi, ekip arkadaşlarına güvendiğini vurguladı.

Okuyuculara United Medya’ya sahip çıkması konusunda çağrı yapan Özdağ, YENİDÜZEN’in 48’inci yaş gününde çok iyi bir noktada olduğuna vurgu yaptı, gazetenin başarılarından örnekler sıraladı.

Özdağ, YENİDÜZEN’in sosyal medyada en fazla takip edilen internet siteleri arasında olduğunu da ifade ederek, “Dijital mecraların tümünde varız, tümünde iddialıyız. YENİDÜZEN her türlü yayıncılık alanında gücünü artırarak var olmaya devam edecek” şeklinde konuştu.

Asım Akansoy: “YENİDÜZEN bir mücadeledir”

Resepsiyonda konuşan CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, YENİDÜZEN’in bir mücadele tarihi olduğunu belirterek gazetenin yeni yaşını kutladı. Akansoy YENİDÜZEN’in genç gazeteciler için bir okul olduğuna vurgu yaparak “Basının etik değerlerden uzaklaştığı bir dönemde YENİDÜZEN’in duruşu dikkat çekiyor, önem kazanıyor” diye konuştu.

“YENİDÜZEN, alelade kurulmuş bir gazete değildir” diyen Akansoy, “YENİDÜZEN barış için, mücadele için kurulmuştur” ifadelerini kullandı.

YENİDÜZEN’in kuranların, yaşatanların ve yıllarca emek verenlerin çok önemli bir değere katkı yaptığına işaret eden Akansoy, yeni dönemde gazetenin başarılı yayınlarına devam edeceğine inandığını kaydetti. Akansoy, gazete ile dayanışma içince olacaklarının altını çizdi.